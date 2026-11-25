Este miércoles 25 de noviembre se registran importantes movimientos en las cotizaciones del dólar en Argentina, un elemento clave en la economía del país. La cotización del dólar oficial se posiciona en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, actualizado al mediodía de hoy. Este tipo se utiliza para diversas operaciones oficiales y bancarias, siendo el más relevante para la población que busca realizar compras al exterior o adquirir productos en dólares.

En contraste, el dólar blue, que se comercializa en el mercado paralelo, muestra un precio superior, alcanzando $1.710 para la compra y $1.730 para la venta. Este tipo de cambio es seguido de cerca, puesto que refleja la realidad económica del país y suele ser más utilizado por quienes buscan el acceso más flexible y menos regulado a divisas.

Otro tipo de cambio relevante es el dólar mayorista, el cual se ubica en $1.593 para la compra y $1.602 para la venta. Este tipo es utilizado por bancos y grandes empresas en transacciones más voluminosas y suele influir en los precios que llegan al público.

El dólar CCL, o Contado con Liquidación, está fijado en $1.757,4 al comprar y $1.758,3 al vender. Este mecanismo permite a los inversores mover capital fuera del país y a menudo se ve afectado por la oferta y demanda del mercado financiero.

También se considera el dólar cripto, que este miércoles se establece en $1.750,85 para la compra y $1.759,65 para la venta, reflejando el valor de la criptomoneda más utilizada en el país. Por último, el dólar tarjeta para operaciones con tarjeta de crédito en el exterior cotiza a $2.054 para la compra y $2.119 para la venta, ya que incorpora impuestos adicionales y comisiones bancarias.

La variación en los precios del dólar se debe a una combinación de factores, incluyendo la oferta y la demanda, la inflación, los controles cambiarios y la política monetaria del gobierno. En un contexto de incertidumbre económica, muchos argentinos se ven obligados a recurrir al mercado paralelo para cubrir sus necesidades de divisas.