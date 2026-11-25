Con 85 vehículos inscriptos y a 48 horas del comienzo los organizadores del 'Rally Gran Premio Ciudad de Córdoba' decidieron esta noche la suspensión de la prueba en virtud del costo inabordable del Operativo de Seguridad que les fue presupuestado desde los organismos provinciales.

Tras ser anunciada oficialmente en reunión de prensa el 21 de este mes, con la presencia de representantes del Ministerio de Seguridad, COSEDEPRO, Policía, ETAC, Ente Metropolitano, Agencia Córdoba Deportes e intendentes de Saldán, Tanti, La Pampa, Santa María de Punilla y El Manzano, conocido hoy un monto de más de 90 millones de pesos -según se ha informado desde ACCOR- para cubrir las exigencias de las fuerzas públicas y tras no recibir ninguna colaboración de los sectores referidos, el presidente de ACCOR, Gustavo Beccaría consideró oportuno suspender el evento para no generar compromisos que la categoría no consiguiera afrontar.

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El 'GP Cordobés' tenía previsto su epicentro en la capital provincial -con base en el Estadio M.A. Kempes-, con el aval y el interés municipal, para recorrer caminos mundialistas y con antecedentes nacionales que hicieron al organizador calificarlo como 'la carrera soñada', antes de encontrarse con las malas novedades de esta jornada y el retiro del apoyo con el que había comenzado a organizarla.

El 'Rally Cordobés' es un campeonato provincial que ha alcanzado cotas competitivas más altas que cualquier otro certamen de los que se disputa en el país por el volumen y la calidad del parque mecánico que convoca en cada fecha, la gestión fiscalizadora y de control deportivo que asumen juntas la Federación Regional de Automovilismo de Córdoba (FRAD Cba.) y la Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally (A.C.R. y R.), dueñas de un enorme prestigio que elevan el nivel de las carreras.

La oportunidad de que la Ciudad de Córdoba comparta con otras comunas regionales cercanas una prueba de rally que su público disfrutaría de manera libre y gratuita, con la presencia de un gran número de coches con reglamento WRC y la definición del campeonato mayor, era seguida con una enorme expectativa en todas las publicaciones que Cadena 3 Motor y Cadena 3 Argentina han posteado en las últimas jornadas.

Sin embargo, y a pesar que la actividad fuera reconocida y distinguida, tanto por las autoridades de Deporte, como las de Turismo, provinciales, como generadora de un altísimo impacto económico que le permite devolver con creces los costos organizativos que se financian temporalmente desde el sector público, por los efectos de lo que con insistencia se describe en el discurso de los funcionarios como 'Economía Naranja', la realidad ha marcado que ningún ente avaló o trató de colaborar con el 'fee' policial.

Y los mejores organizadores de rally de Córdoba tuvieron que bajar -por esta semana- su 'Gran Premio' y cierre de una espectacular temporada. Porque supera largamente, aún, el monto que son capaces de recaudar con las inscripciones de casi un centenar de coches.

De acuerdo con lo conocido desde 'Rally Cordobés', comienza a estudiarse el reemplazo de la fecha y sede para cumplir con la enorme cantidad de aficionados, los deportistas, los equipos y la responsabilidad de sostener una actividad que no hace muchos días fue definida como 'parte de nuestra Cultura Provincial'.

Cadena 3 Motor. Marcelo Cammisa y Marcelo Ingaramo. Fotografía de Rally Cordobés.