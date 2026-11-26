Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuirá a un día agradable. La humedad del 71% puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero en general, se prevé un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo nublado. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 35°, con cielo despejado. Para el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 36°, manteniendo el cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 38°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 24° y la máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras.