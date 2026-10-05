El Gigante de Arroyito, entre las sedes propuestas para el Mundial de Rugby 2035

La candidatura conjunta de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil para organizar el Mundial de Rugby 2035 incluyó al Gigante de Arroyito entre los estadios propuestos para recibir partidos de la competencia.

La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las federaciones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la información técnica requerida dentro de los plazos establecidos para avanzar en el proceso de selección. De ser elegida la región, los cuatro países recibirán encuentros del torneo.

En Argentina, además del estadio de Rosario Central, fueron incluidos el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; y el Malvinas Argentinas, en Mendoza.

La propuesta regional se completa con el Maracaná de Río de Janeiro, el Estadio Nacional de Santiago de Chile y el Estadio Centenario de Montevideo. La candidatura sostiene que los cuatro países cuentan con experiencia en la organización de grandes eventos deportivos internacionales y una población conjunta de 283 millones de habitantes.

El proceso de selección continuará con el análisis de la documentación presentada, visitas de World Rugby a las sedes candidateadas y la definición de las ciudades preferidas, prevista para mayo de 2027. La decisión final sobre la sede del Mundial de 2035 será tomada por el Consejo de World Rugby y se anunciará en noviembre de ese año.

Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, destacó que la candidatura constituye “un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región” y planteó que el proyecto busca que, por primera vez, una Copa del Mundo de Rugby se dispute en Sudamérica.

La última edición del Mundial masculino se disputó en Francia en 2023 y reunió a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios. Argentina participó de todas las ediciones del torneo desde 1987, alcanzó tres semifinales y terminó en el tercer puesto en 2007.