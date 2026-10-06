Descubre el auténtico pepito de ternera, un clásico de la gastronomía española

Existen bocadillos y luego está el pepito de ternera. Este manjar, que se encuentra en las calles de Madrid y en los tradicionales bares de tapas de España, no es simplemente un bocadillo de carne; es una verdadera institución, un clásico que perdura en el tiempo gracias a su sencillez y su increíble sabor.

La esencia del pepito de ternera radica en la calidad de sus escasos ingredientes. No hay secretos ocultos: se necesitan un buen pan, un filete de ternera tierno y jugoso, y un toque de ajo que realza todos los sabores. A continuación, se compartirán los secretos para que puedas elaborar en casa un pepito de ternera que te transporte a una terraza soleada durante una animada verbena.