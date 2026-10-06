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Descubre el auténtico pepito de ternera, un clásico de la gastronomía española

El pepito de ternera se destaca en la gastronomía española por su sencillez y sabor. Con solo tres ingredientes, este bocadillo conquista a todos. Aprende cómo prepararlo en casa y disfruta de su esencia.

06/10/2026 | 06:18Redacción Cadena 3

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Pepito de ternera, un clásico español

FOTO: Pepito de ternera, un clásico español

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Existen bocadillos y luego está el pepito de ternera. Este manjar, que se encuentra en las calles de Madrid y en los tradicionales bares de tapas de España, no es simplemente un bocadillo de carne; es una verdadera institución, un clásico que perdura en el tiempo gracias a su sencillez y su increíble sabor.

La esencia del pepito de ternera radica en la calidad de sus escasos ingredientes. No hay secretos ocultos: se necesitan un buen pan, un filete de ternera tierno y jugoso, y un toque de ajo que realza todos los sabores. A continuación, se compartirán los secretos para que puedas elaborar en casa un pepito de ternera que te transporte a una terraza soleada durante una animada verbena.

Lectura rápida

¿Qué es un pepito de ternera?
Es un bocadillo emblemático de la gastronomía española, especialmente popular en Madrid.

¿Cuáles son los ingredientes principales?
Los ingredientes son pan, filete de ternera y ajo.

¿Dónde se puede encontrar?
Se encuentra en bares de tapas y restaurantes en España, especialmente en Madrid.

¿Por qué es tan popular?
Su popularidad radica en su sencillez y el sabor intenso que ofrecen sus pocos ingredientes.

¿Cómo se prepara?
Se prepara usando un filete tierno de ternera, que se cocina y se sirve en pan con ajo.

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