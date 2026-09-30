Prepara en casa unos irresistibles choco flakes con esta sencilla receta

Los choco flakes se han convertido en una opción popular entre quienes buscan alternativas caseras a los cereales comerciales. Prepararlos es sencillo, ya que se utilizan ingredientes básicos y se sigue un procedimiento similar al de cualquier masa de galletas. La clave radica en lograr una masa fina y uniforme, lo que garantiza que los cereales resulten ligeros y crujientes al salir del horno.

Es fundamental prestar atención a la temperatura y el tiempo de cocción, ya que al tratarse de piezas pequeñas, los choco flakes pueden pasar rápidamente de estar crujientes a quemarse en cuestión de minutos. Una vez horneados y enfriados, se recomienda conservarlos en un recipiente hermético para preservar su textura.

Ingredientes para 24 unidades:

- 275 g de harina

- 100 g de mantequilla a temperatura ambiente

- 90 g de azúcar

- 1 huevo

- 1 yema de huevo

- 1 cucharadita (5 mL) de levadura química

- Una pizca de sal

- 45 g de arroz inflado de chocolate

- 30 g de chips de chocolate

La dificultad de esta receta se considera media y el tiempo total de preparación es de 17 minutos, distribuidos en 5 minutos de elaboración y 12 minutos de cocción.

Pasos para hacer los choco flakes caseros:

Primero, se debe mezclar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Luego, se añade el huevo y la yema, y se mezcla nuevamente. Posteriormente, se incorpora la harina junto con la levadura y la sal, y se vuelve a mezclar. Una vez que se obtiene una masa homogénea, se amasa con las manos y se forma una bola.

Es recomendable filmar la masa y dejarla reposar en la nevera durante 30 minutos. Después, se estira la bola de masa sobre una superficie enharinada, dándole forma rectangular. En esta etapa, se distribuyen el arroz inflado y las chips de chocolate sobre una parte de la masa, formando una línea a lo largo. Se cubre con el resto de la masa estirada, similar a un ravioli.

Se utiliza un cortapastas ondulado para recortar los bordes de la masa a lo largo, y con un cuchillo pequeño, se cortan porciones de aproximadamente 3 cm, que serán los choco flakes. Se colocan los cereales sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, asegurándose de que estén separados entre sí.

Finalmente, se hornean los choco flakes durante 12 minutos a 180ºC. Después de sacarlos del horno, se dejan reposar 5 minutos sobre la bandeja y luego se transfieren a una rejilla para que se enfríen por completo.

¿Con qué acompañar los choco flakes caseros?

Estos deliciosos cereales se pueden servir con leche, una bebida vegetal como la leche de avena, yogur o fruta, siendo ideales tanto para el desayuno como para disfrutar como un tentempié.