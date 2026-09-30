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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 22°. La humedad es alta, alcanzando el 88%, y el viento sopla a 4 m/s.

30/09/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es similar, manteniéndose en 17°. La humedad es alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, con 10000 m, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 4 m/s. La alta humedad podría generar un ambiente algo pesado, pero no se anticipan lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 1 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18° con lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 26° con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, se anticipan lluvias ligeras con temperaturas que oscilarán entre 17° y 30°. El domingo 4 de octubre, se prevén lluvias ligeras nuevamente, con mínimas de 17° y máximas de 24°. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 19° con lluvias ligeras.

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