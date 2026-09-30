Rosario aumenta la TGI un 6,76% desde octubre y actualiza otras tasas

La Municipalidad de Rosario dispuso un aumento del 6,764% en la Tasa General de Inmuebles (TGI) y sus adicionales, que comenzará a aplicarse con la cuota de octubre. Además, actualizó el módulo tributario, que pasará de $452 a $526 desde el primer día del próximo mes, con impacto en los conceptos municipales calculados mediante esa unidad.

Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones 300 y 301 de la Secretaría de Hacienda y Economía, publicadas este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial Municipal. En ambos casos, el municipio fundamentó las actualizaciones en la necesidad de sostener el financiamiento de los servicios públicos ante el incremento de los costos.

Cómo será el aumento de la TGI

La resolución 301 establece que la actualización de la TGI y sus adicionales comenzará a aplicarse desde el anticipo 10/2026, correspondiente a octubre. Según el anexo, el ajuste tendrá impacto durante el trimestre octubre-diciembre.

Para definir el porcentaje, el municipio tomó la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente a abril, mayo y junio de este año. El documento consigna incrementos mensuales del 2,58%, 2,15% y 1,89%, respectivamente, y fija una actualización del 6,764%.

Los considerandos de la resolución señalan que los cálculos contemplan las alícuotas establecidas en los primeros tres artículos de la Ordenanza General Impositiva, así como los valores mínimos y adicionales allí previstos. La aplicación del ajuste se apoya en las facultades contempladas en el Código Tributario Municipal y en el decreto 66/2024.

El módulo tributario sube a $526

Por separado, la resolución 300 establece que desde el 1º de octubre el módulo tributario tendrá un valor de $526, frente a los $452 que el anexo identifica como vigentes desde abril. La diferencia es de $74 por módulo, equivalente a un incremento efectivo de aproximadamente 16,37%.

El módulo funciona como unidad de cálculo para los conceptos que la normativa municipal expresa de esa manera. Por eso, su actualización modifica los importes de las tasas y derechos definidos en módulos, aunque la resolución no incluye un listado individual de todos los conceptos alcanzados.

En este caso, la fórmula utilizada combina dos indicadores: la variación semestral del IPC elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y la del índice de precios internos al por mayor del INDEC, correspondientes al período enero-junio de 2026.

El primero registró una suba del 17,14% y el segundo, del 15,64%. El promedio simple fue del 16,39%, que arrojó un valor máximo de $526,10. La Municipalidad fijó finalmente el módulo en $526.