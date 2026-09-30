Explosión en Albardon Bio: "No solamente había metanol, había otros productos químicos"

La explosión de un tanque de metanol en la planta industrial de Albardon Bio de Puerto San Martín dejó dos personas muertas y cuatro heridas, dos de ellas de gravedad, durante una jornada marcada por un complejo operativo de rescate, control del incendio y contención de productos químicos. Nicolás Romero, operador de drones de los Bomberos Voluntarios de Rosario, explicó cómo trabajaron desde el momento en que llegaron al lugar y destacó la importancia de la tecnología para evitar que el episodio tuviera consecuencias todavía mayores.

“Lo de ayer fue por ahí particularmente grave por las víctimas y por la magnitud del hecho”, señaló Romero al describir el operativo. El bombero explicó que se trató de un accidente atípico y que los equipos de emergencia no participaron de la investigación sobre las causas, aunque recibieron información preliminar de que los trabajadores estaban realizando tareas de mantenimiento en un tanque de metanol.

“Por algún motivo que se está tratando de determinar, llevó a que haya una explosión y posteriormente un incendio en el mismo lugar donde estaban trabajando”, indicó. La investigación deberá establecer qué desencadenó la explosión, mientras los bomberos concentraron su tarea en rescatar a las víctimas, controlar el fuego y garantizar condiciones seguras para quienes intervenían en la emergencia.

Uno de los elementos centrales del operativo fue el uso del dron equipado con cámara térmica. Romero explicó que el metanol presenta una característica especialmente peligrosa: cuando arde, la llama puede no ser visible a simple vista. “El metanol tiene una particularidad que al momento de arder no se ve, la llama no se ve. Solamente lo podemos ver a través de dispositivos térmicos como este que nosotros tenemos”, detalló.

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La tecnología permitió a los bomberos obtener desde el aire información que no podían conseguir desde el nivel del suelo. “Nosotros tenemos la posibilidad con este tipo de equipos de poder ver a distancia cosas que desde el plano nosotros no vemos”, sostuvo Romero. Esa visión resultó fundamental para identificar sectores con temperaturas elevadas y determinar por dónde comenzar a trabajar sin exponer innecesariamente a los rescatistas.

“Es una herramienta importante”, remarcó el operador, quien explicó que el dron permite establecer prioridades y detectar peligros antes de que los bomberos ingresen o se acerquen a determinadas zonas. Romero recordó además que ya habían utilizado el mismo sistema durante otros incendios industriales, como uno registrado en Vicentin, donde la cámara térmica permitió localizar puntos de mayor temperatura para avanzar con las tareas de enfriamiento.

La complejidad del operativo aumentó porque la explosión no afectó solamente al tanque de metanol. Según explicó Romero, el recipiente cayó sobre otros contenedores que almacenaban productos químicos, lo que generó un escenario de mayor riesgo para los equipos que trabajaban en la planta. “No solamente había metanol, había otros productos químicos en la industria que estuvieron involucrados directa e indirectamente en el accidente”, afirmó.

El bombero describió que la primera prioridad fue controlar el incendio y, una vez circunscripta esa emergencia, avanzar sobre un segundo problema: el derrame de sustancias químicas. “Posteriormente a eso hubo un derrame de productos químicos que hay que contenerlos y principalmente neutralizarlos”, explicó. Para esa etapa se utilizaron diferentes productos y procedimientos destinados a reducir los riesgos de contaminación.

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El trabajo de los bomberos también incluyó tareas de descontaminación de los elementos utilizados durante la emergencia. “Se tuvo que hacer una tarea de contención, de ayudar a la descontaminación hasta incluso de los mismos elementos que utilizaban para combatir la emergencia”, relató Romero, al dimensionar la complejidad del procedimiento que se desarrolló después de controlar las llamas.

En cuanto a la situación ambiental y al riesgo para la población, el operador confirmó que la emergencia se encontraba controlada. Durante el operativo se había dispuesto una evacuación preventiva en un radio de aproximadamente 200 metros. “La emergencia en sí del incendio fue controlada rápidamente por los equipos intervinientes y después las tareas se abocaron a la neutralización de los restos que quedaron en el lugar”, explicó.

Romero también destacó el papel del móvil de comando desplegado por los Bomberos Voluntarios de Rosario, desde donde se puso a disposición el equipamiento y el personal especializado. La información obtenida mediante el dron permitió mejorar la coordinación del operativo y, fundamentalmente, preservar la seguridad de quienes trabajaban en una zona donde existían riesgos que no podían ser detectados a simple vista.

La tragedia dejó dos víctimas fatales y cuatro personas heridas, dos de ellas internadas en estado grave. Mientras la investigación intenta determinar las causas de la explosión, el testimonio de Nicolás Romero puso en evidencia la importancia que tuvo el trabajo de los equipos de emergencia y el uso de la cámara térmica para detectar peligros invisibles. “Es una herramienta importante” para poder anticiparse a los riesgos, resumió el operador, en una intervención que buscó evitar que una tragedia ya irreparable terminara provocando consecuencias todavía mayores.

Entrevista de Hernán Funes.