Francia enfrenta creciente descontento estudiantil: el primer ministro convoca reunión de emergencia

PARÍS (AP) — El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha convocado una reunión de crisis el jueves y ha cancelado los viajes de los ministros con el fin de concentrarse en la creciente ola de protestas estudiantiles. Estas manifestaciones han surgido en medio de un clima de malestar por la falta de recursos, largas jornadas y diversas quejas que han movilizado a los jóvenes en el país.

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en varias escuelas de la región de París y han crecido en número y en intensidad. La policía ha llevado a cabo cientos de detenciones en medio de enfrentamientos con los manifestantes, lo que ha resultado en decenas de heridos, tanto por objetos arrojados como por proyectiles disparados por las fuerzas del orden.

Este descontento estudiantil se está transformando rápidamente en un tema crucial en la campaña electoral que se desarrolla en torno a la sucesión del presidente Emmanuel Macron, quien, por disposición constitucional, no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo en las elecciones de mayo próximo. Las manifestaciones están aumentando la presión sobre el gobierno, que ya enfrenta otros desafíos financieros.

El candidato presidencial de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, ha criticado la respuesta del gobierno a las protestas, calificándola de represiva. Sus opositores han señalado que el partido de Mélenchon intenta politizar los disturbios en beneficio propio.

Desde la oficina del primer ministro, se ha comunicado que se ha solicitado a los ministros cancelar cualquier viaje oficial que tuvieran programado en los próximos días. Esta decisión tiene como objetivo permitir que las autoridades y la policía se enfoquen en la gestión de las manifestaciones y en la contención del descontento estudiantil.