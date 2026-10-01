Monteoliva habló del cambio en Rosario: "Aquí hubo mucho tiempo de impunidad"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó los cambios registrados en Rosario en los últimos años y sostuvo que la transformación de la ciudad debe analizarse a partir de los niveles de violencia e impunidad que se acumularon durante un largo período. “Aquí hubo mucho tiempo de impunidad”, afirmó durante las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales.

Monteoliva rechazó la idea de que la violencia en Rosario haya sido consecuencia de una ausencia del Estado en los barrios. “No debe haber ciudad de la República Argentina que haya más Estado en los barrios que en la ciudad de Rosario”, sostuvo, y enumeró la presencia de centros de atención primaria, escuelas, clubes y asociaciones civiles. Según planteó, el problema estuvo vinculado con la impunidad con la que actuaron organizaciones criminales.

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??? La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó especialmente el trabajo de coordinación que se lleva adelante en Rosario para enfrentar la violencia y el delito.



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La funcionaria también se refirió al impacto que tuvo esa situación en la ciudad y afirmó que hubo personas que “mataban y se creían con el derecho de seguir matando”, lo que generó un círculo de violencia que se retroalimentó durante años. En ese marco, recordó que la banda de Los Monos tuvo su primera causa federal en 2015, pese a que ya existían numerosos expedientes vinculados al narcotráfico.

Otro de los ejes de su discurso fue la defensa del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y de su conducción. Monteoliva cuestionó lo que definió como “operaciones” para desprestigiar al organismo y sostuvo que atacar al MPA implica afectar “las bases de la construcción de seguridad pública” de la provincia. También reivindicó el trabajo conjunto entre las instituciones para explicar los resultados alcanzados en Rosario.

Finalmente, la ministra advirtió que la reducción de la violencia no significa que el problema esté resuelto y planteó que el próximo paso debe ser avanzar sobre las estructuras económicas de las organizaciones criminales. En particular, reclamó investigar el lavado de activos y a profesionales que, según afirmó, asesoran a esas bandas. “No es que aquí ganamos ninguna batalla”, señaló, y remarcó que el objetivo es impedir que Rosario vuelva a los niveles de violencia registrados años atrás.

Informe de Ramiro Porchietti.