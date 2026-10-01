Es madre de tres hijos, tiene varios trabajos y representó a la Argentina en un Mundial de Trail

Marina Basso es atleta de ultradistancia de Villa Gesell y comenzó a correr hace aproximadamente diez años. Es madre de tres hijos y combina sus entrenamientos con varios trabajos: es masajista, profesora de baile, bailarina y también trabaja en un gimnasio, una heladería y en tareas de acompañamiento social.

Basso explicó que el trail running se diferencia del running por su práctica en montañas. Comenzó su camino en el running de calle, atraída por lo que veía en redes sociales. Con el tiempo, se aventuró a correr en las sierras cercanas, y aún entrena en su localidad de Villa Gesell, utilizando médanos y escaleras como parte de su rutina.

Con 42 años, Marina inició su pasión por el deporte después de los 30. A pesar de ser madre y tener varios trabajos, nunca consideró su situación como un impedimento. "Nunca busqué una excusa, al contrario, era: me pasa esto, pero quiero seguir entrenando". Su determinación la llevó a obtener el primer lugar en una carrera en Mar del Plata, lo que la habilitó para representar al país en el campeonato mundial en Italia.

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Con el tiempo pasó de las carreras de calle al trail y a las pruebas de larga distancia. En 2025 logró clasificarse para representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Trail disputado en Italia. La preparación la realiza principalmente entre Villa Gesell y Pinamar, acomodando los entrenamientos alrededor de sus responsabilidades familiares y laborales.

Marina tuvo que buscar apoyo económico para solventar su viaje, realizando rifas y obteniendo donaciones de comerciantes locales. "Me costó muchísimo, pero lo logré", dijo a Cadena 3, reflejando su tenacidad. Participó de esa competencia a pesar de la falta de tiempo para entrenar, balanceando sus trabajos y la crianza de sus hijos.

En 2026, Marina sigue desafiándose, corriendo maratones y ultra distancias. Sobre sus logros, señaló: "Me cuesta creer todo lo que logré hasta que alguien me cuenta mi propia historia". Sus tres hijos la apoyan y se caracterizan por ser responsables y educados. En agosto de 2026 debutó en una prueba de 70 kilómetros en el Desafío UTU, en Capilla del Monte. Terminó séptima en la clasificación general femenina y segunda en su categoría entre más de mil participantes.

Su carrera deportiva se construyó sin dedicación exclusiva y a partir de una rutina en la que debe encontrar diariamente el tiempo para entrenar. Ahora prepara su próximo gran desafío: competir en El Cruce.

Entrevista de La Argentina Posible.