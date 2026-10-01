Bendición de mascotas en Los Capuchinos: cuándo y dónde será la jornada especial en Córdoba
La ceremonia será a las 20 en el playón de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, antes de la misa. Perros, gatos y otros animales de compañía podrán participar y sus familias recibirán un certificado como recuerdo.
01/10/2026 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Bendición de mascotas en Córdoba
Las familias de Córdoba tendrán la posibilidad de participar de una jornada especial junto a sus mascotas el próximo 4 de octubre, en el marco del Mes Franciscano. La propuesta es organizada por la comunidad de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Capuchinos.
La actividad comenzará a las 20 en el playón del templo, ubicado en Buenos Aires 693, minutos antes de la celebración de la misa. La convocatoria está abierta a todas las personas que quieran asistir acompañadas por sus animales de compañía.
Durante la ceremonia serán bendecidos perros, gatos y otras mascotas, sin distinción de raza o tamaño. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias junto a los animales que forman parte de su vida cotidiana.
Además de la bendición, quienes participen recibirán un certificado como recuerdo de la jornada y como testimonio de la celebración compartida junto a sus mascotas.
La propuesta forma parte de las actividades especiales programadas durante el Mes Franciscano, con distintas iniciativas vinculadas con la espiritualidad y la vida comunitaria.
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La ceremonia se realizará el sábado 4 de octubre a las 20 en el playón de Capuchinos, antes de la misa prevista para ese día. De esta manera, quienes concurran podrán participar de ambas actividades.
Lectura rápida
¿Qué actividad se llevará a cabo? Se realizará una jornada especial de bendición de mascotas.
¿Quién organiza el evento? La comunidad de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Capuchinos.
¿Cuándo se llevará a cabo? El 4 de octubre a las 20.
¿Dónde se realizará la ceremonia? En el playón del templo ubicado en Buenos Aires 693.
¿Por qué se organiza esta actividad? Para generar un espacio de encuentro para familias y sus mascotas, en el marco del Mes Franciscano.