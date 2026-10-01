Bendición de mascotas en Los Capuchinos: cuándo y dónde será la jornada especial en Córdoba

Las familias de Córdoba tendrán la posibilidad de participar de una jornada especial junto a sus mascotas el próximo 4 de octubre, en el marco del Mes Franciscano. La propuesta es organizada por la comunidad de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Capuchinos.

La actividad comenzará a las 20 en el playón del templo, ubicado en Buenos Aires 693, minutos antes de la celebración de la misa. La convocatoria está abierta a todas las personas que quieran asistir acompañadas por sus animales de compañía.

Durante la ceremonia serán bendecidos perros, gatos y otras mascotas, sin distinción de raza o tamaño. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias junto a los animales que forman parte de su vida cotidiana.

Además de la bendición, quienes participen recibirán un certificado como recuerdo de la jornada y como testimonio de la celebración compartida junto a sus mascotas.

La propuesta forma parte de las actividades especiales programadas durante el Mes Franciscano, con distintas iniciativas vinculadas con la espiritualidad y la vida comunitaria.

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La ceremonia se realizará el sábado 4 de octubre a las 20 en el playón de Capuchinos, antes de la misa prevista para ese día. De esta manera, quienes concurran podrán participar de ambas actividades.