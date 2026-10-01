Nahuel Banegas se une a Independiente y expresa su entusiasmo: "Ni dudé en venir"

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Independiente ha confirmado la incorporación de Nahuel Banegas, un lateral izquierdo que llega desde Tigre, para reforzar al equipo en la etapa final del Torneo Clausura 2026.

El acuerdo se formalizó mediante un préstamo que se extiende hasta junio de 2027, con la posibilidad de que el club de Victoria lo recupere en enero de ese año. En caso de no ejercer esta opción, la cesión se prolongará automáticamente hasta diciembre de 2027. Además, el contrato incluye una opción de compra de 1.000.000 de dólares por el 80% de su pase.

Banegas compartió sus primeras impresiones como nuevo jugador del "Rojo", afirmando: "Ni dudé en venir. Uno, cuando arranca a jugar al fútbol, siempre sueña con jugar en clubes así".

Formado en las divisiones inferiores de Tigre, Banegas regresó al club en julio de 2024, luego de un préstamo en San Martín de Tucumán. En enero de 2026, Tigre adquirió el 80% de sus derechos económicos de manera definitiva. Durante su tiempo en el equipo, ha disputado 51 partidos, anotando 1 gol y brindando 2 asistencias.

La llegada de Banegas se produce tras el uso del cupo que otorga la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), permitiendo que un equipo local incorpore a un jugador en caso de que uno de sus futbolistas sufra una lesión grave. En esta oportunidad, Independiente recibió la desafortunada noticia de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Joel Medina, un volante de 19 años que había tenido escasa participación en Primera División. Medina se lesionó en un partido de Reserva que Independiente perdió 2-1 ante Atlético Rafaela.

Con la llegada de Banegas, Independiente suma a su plantilla a un séptimo refuerzo, tras haber realizado otras incorporaciones en el último mercado de pases, que incluyen a Maximiliano Meza, Ezequiel "Chimy" Ávila, Imanol Machuca, Franco Calderón, Santiago Mele e Iván Morales.