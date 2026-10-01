El Real Madrid presentó documentación ante la UEFA que complica al Barcelona en el caso “Negreira”

El Real Madrid anunció la presentación de documentación ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que pone en una situación delicada al F. C. Barcelona en el caso conocido como "Negreira".

El club catalán está bajo la lupa de la justicia española por sus vínculos con empresas de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol; donde se hallaron múltiples transferencias monetarias a lo largo de más de 20 años.

Con la presión ejercida por clubes como el Real Madrid ante la UEFA, que demanda sanciones para el club catalán y la anulación de títulos obtenidos entre 2001 y 2017, se espera la resolución judicial que determinará si estos pagos se interpretan como un intento de "soborno/compra" para obtener un trato favorable por parte de los árbitros hacia el club "blaugrana".

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La UEFA ha confirmado la recepción del informe presentado por "La Casa Blanca", el cual incluye pruebas que justifican continuar con la investigación: "Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han recibido estos documentos, que analizarán en el marco de su revisión". Además, se prosigue con la indagación sobre los pagos realizados por el Barcelona a Negreira, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En el comunicado emitido, el Real Madrid destaca que la "denuncia" presentada incluye "abundante documentación y evidencia sobre hechos de extraordinaria gravedad", que comprometen directamente la integridad de la competición y la confianza en el sistema arbitral.

El club, con sede en la capital de España, considera "fundamental" que el organismo europeo "avance con la investigación de manera ágil hasta su total conclusión", esperando que "los órganos competentes tomen las decisiones que correspondan en función de la gravedad de los hechos".

Finalmente, el Madrid reafirmó su compromiso de colaborar con la UEFA, llevando a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos del caso, los cuales considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio.