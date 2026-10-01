Portugal ya le dio la número siete a otro jugador: quién usó el dorsal que dejó Ronaldo
Cristiano Ronaldo se retiró de la concentración del equipo nacional tras diferencias con el entrenador Jorge Jesus en la joranada de este miércoles.
01/10/2026 | 16:17Redacción Cadena 3
FOTO: Cristiano Ronaldo festejando su gol en el Mundial.
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal por diferencias con el entrenador Jorge Jesus. El delantero no participó del partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones, jugado este jueves.
La camiseta con el número 7, que usó históricamente, fue asignada a Rafael Leão. Sin embargo, no se conoció si Leão usaría este dorsal de manera definitiva, dado que el reglamento de la UEFA obliga a las selecciones a usar numeraciones del 1 al 23 en los partidos.
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Fútbol. Bomba en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y aseguró que "contará la verdad"
El atacante luso se fue de la concentración de su selección tras las declaraciones del entrenador Jorge Jesús, quien señaló: "Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no".
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La salida de Ronaldo ocurrió un día después de que Jorge Jesus hablara en conferencia de prensa. El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita no participó del último entrenamiento previo al duelo con Dinamarca y se retiró del estadio Parken de Copenhague, a pesar de que el DT había asegurado que se sumaría al grupo.
En un comunicado, Ronaldo evitó hablar de un retiro definitivo y dejó abierta la puerta a futuras explicaciones. "A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", expresó, y deseó suerte a sus compañeros.
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¡EL NUEVO “7” DE PORTUGAL! Rafael Leao ya luce un número pesado en la Selección de Portugal.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2026
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La decisión de Jorge Jesus de dejar a Ronaldo fuera del equipo se produjo después de que el capitán permaneciera en el banco de suplentes durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega. En la previa del duelo con Dinamarca, el entrenador negó cualquier conflicto con Ronaldo y defendió su autoridad para definir las alineaciones.
Por el momento, Cristiano Ronaldo no anunció su retiro definitivo de la selección portuguesa. Su mensaje dejó en claro que, en algún momento, daría su versión sobre lo ocurrido y los motivos de su salida. Mientras tanto, el plantel luso enfrentó a Dinamarca sin su capitán histórico, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del máximo goleador de la historia del seleccionado.
Lectura rápida
¿Quién abandonó la concentración de la selección?
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal.
¿Por qué se fue Ronaldo?
Por diferencias con el entrenador Jorge Jesus.
¿Qué partido se perdió Ronaldo?
No participó del partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones.
¿Cuál es la situación de su camiseta?
La camiseta número 7 fue asignada a Rafael Leão, pero no se confirmó si será definitiva.
¿Qué dijo Ronaldo sobre su salida?
Evita hablar de un retiro definitivo y promete explicar sus razones en el futuro.