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River Plate celebra la firma de contratos de sus jóvenes promesas Román Fernández y Cirilo Pereyra

Los futbolistas, categoría 2008, firmaron un contrato profesional con el club hasta diciembre de 2028, consolidando su vínculo con la institución de Núñez.

01/10/2026 | 19:16Redacción Cadena 3

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Román Fernández y Cirilo Pereyra firmaron con River.

FOTO: Román Fernández y Cirilo Pereyra firmaron con River.

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) - Román Fernández y Cirilo Pereyra, dos jóvenes talentos de la Reserva de River Plate, han firmado su primer contrato profesional con el club, asegurando su futuro hasta diciembre de 2028. Ambos futbolistas, nacidos en 2008, han tenido un papel activo en el equipo de inferiores que es dirigido por Diego Barrado y Matías Abelairas.

En la ceremonia de firma, estuvieron presentes Fernando Guarini, presidente del fútbol formativo, y Gonzalo Moreno, presidente de legales. La decisión de firmar estos contratos refuerza el compromiso del club con el desarrollo de sus jóvenes talentos.

Román Fernández es un mediocampista ofensivo que se desempeña como volante por derecha o enganche. Nació el 02 de septiembre de 2008 en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, y se unió a River en 2012, cuando era parte de la categoría infantil. Hizo su debut en marzo de este año en la Reserva, bajo la dirección de Marcelo Escudero, y hasta la fecha ha jugado 17 partidos, anotando un gol.

Por su parte, Cirilo Pereyra, un defensor central nacido el 08 de febrero de 2008 en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, se unió a River Plate en 2023, procedente de Newell's. También tiene la capacidad de jugar como lateral izquierdo. Su debut en la categoría fue en marzo, y al igual que Fernández, ha participado en 17 partidos y ha marcado un gol.

Además de estos dos jóvenes futbolistas, River ha realizado otra firma importante recientemente: el arquero Ezequiel Centurión, cuyo contrato anterior vencía en diciembre, ha renovado su vínculo con el club hasta diciembre de 2029. Centurión es actualmente el suplente de Santiago Beltrán.

Por otro lado, en las próximas semanas se prevé que se resuelva la situación contractual de Fausto Vera, el único jugador del plantel cuyo contrato finaliza en diciembre. En su caso, si River Plate desea retenerlo, deberá abonar 4 millones de dólares a Atlético Mineiro, de lo contrario, regresará al equipo brasileño del que llegó a préstamo.

Lectura rápida

¿Quiénes firmaron contratos con River?
Román Fernández y Cirilo Pereyra son los jóvenes futbolistas que firmaron su primer contrato profesional.

¿Cuándo se firmaron los contratos?
Los contratos fueron firmados el 1 de octubre de 2026.

¿Cuál es la duración de los contratos?
Ambos contratos están vigentes hasta diciembre de 2028.

¿Qué posiciones juegan Fernández y Pereyra?
Román Fernández es mediocampista ofensivo y Cirilo Pereyra es defensor central.

¿Qué otro jugador renovó su contrato recientemente?
Ezequiel Centurión, el arquero, firmó hasta diciembre de 2029.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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