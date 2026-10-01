En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sueños de Radio

Sueños de Radio premia al folclore en Arequito junto a Soledad Pastorutti

Estudiantes de distintas provincias participan de la propuesta de Cadena 3. La ceremonia será este jueves a las 18.30 en la sala Don Manuel, tras una recorrida de los finalistas por Rosario.

01/10/2026 | 10:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Soledad Pastorutti se suma como jurado de

FOTO: Soledad Pastorutti se suma como jurado de "Sueños de Radio".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Sueños de Radio premia al folclore en Arequito junto a Soledad Pastorutti

    Juntos

    Episodios

Sueños de Radio, la iniciativa de Cadena 3, celebrará este jueves en Arequito la premiación de la categoría folclore, con la presencia de Soledad Pastorutti. El encuentro comenzará a las 18.30 en la sala Don Manuel de la localidad santafesina y tendrá la conducción de Carlos Marcó y Geo Monteagudo.

La jornada comenzó en Rosario, donde llegaron estudiantes de Santiago del Estero, Santa Fe y Jujuy. Antes de trasladarse a Arequito, los jóvenes participan de una recorrida por la ciudad, acompañados por la cobertura de Cadena 3.

Desde allí, el periodista Orlando Morales compartió en Juntos la emoción de los participantes, algunos de los cuales visitaban Rosario por primera vez. "Han venido con una valija de sueños", describió.

Una docente de la delegación jujeña destacó el significado de haber llegado a esta instancia. "Para nosotros es un gran logro porque creemos ciegamente en las oportunidades", expresó en diálogo con Cadena 3.

La profesora valoró especialmente la posibilidad de que los estudiantes descubran la comunicación a través de la radio y compartan la identidad cultural de su provincia. "Venimos con todo el carnaval jujeño para alegrar esta fiesta y felices de estar entre los finalistas de Sueños de Radio", señaló.

Cadena 3 y Cadena 3 Rosario acompañarán a los participantes este jueves y viernes con entrevistas, salidas en vivo y cobertura audiovisual.

El calendario de premiaciones continuará el lunes 5 de octubre en Córdoba, con las categorías periodismo y bandas de garaje. El jueves 15 será el turno de radioteatro y grupos corales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué se celebra este jueves en Arequito? La premiación de la categoría folclore de Sueños de Radio.

¿Quién estará presente en el evento? La cantante Soledad Pastorutti y los conductores Carlos Marcó y Geo Monteagudo.

¿De dónde vienen los estudiantes participantes? De Santiago del Estero, Santa Fe y Jujuy.

¿Cuál es el significado de esta experiencia para los estudiantes? Es un gran logro y una oportunidad para descubrir la comunicación a través de la radio.

¿Cuándo y dónde continuará el calendario de premiaciones? El lunes 5 de octubre en Córdoba y el jueves 15 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf