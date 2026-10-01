FOTO: Mendoza: hallan sin vida a joven de 28 años que había desaparecido hace dos semanas

Un joven de 28 años, que se encontraba desaparecido desde el 18 de septiembre en el departamento mendocino de Santa Rosa, fue hallado muerto este jueves y se investigan las circunstancias del hecho.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Kevin Leonardo Dube Ponce había sido visto por última vez durante la madrugada de ese día en el distrito Las Catitas.

Al menos entre 80 y 100 efectivos diarios fueron puestos a disposición para realizar los rastrillajes correspondientes y dar con el paradero del joven, tras la denuncia radicada por la familia.

Finalmente, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Kevin en el departamento de La Paz, y el fiscal de instrucción Facundo Garnica —bajo las órdenes del fiscal jefe Mariano Carabajal— ordenó que se lleve a cabo la práctica de la autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Además del fiscal, personal de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial concurrieron a la escena del hecho.

La calificación legal del caso es averiguación de causales de muerte y se espera el resultado de la necropsia.