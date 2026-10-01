Mendoza: hallan sin vida a joven de 28 años que había desaparecido hace dos semanas
Kevin Leonardo Dube Ponce fue visto por última vez el 18 de septiembre en el departamento mendocino de Santa Rosa.
FOTO: Mendoza: hallan sin vida a joven de 28 años que había desaparecido hace dos semanas
Un joven de 28 años, que se encontraba desaparecido desde el 18 de septiembre en el departamento mendocino de Santa Rosa, fue hallado muerto este jueves y se investigan las circunstancias del hecho.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Kevin Leonardo Dube Ponce había sido visto por última vez durante la madrugada de ese día en el distrito Las Catitas.
Al menos entre 80 y 100 efectivos diarios fueron puestos a disposición para realizar los rastrillajes correspondientes y dar con el paradero del joven, tras la denuncia radicada por la familia.
Finalmente, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Kevin en el departamento de La Paz, y el fiscal de instrucción Facundo Garnica —bajo las órdenes del fiscal jefe Mariano Carabajal— ordenó que se lleve a cabo la práctica de la autopsia, a cargo del Cuerpo Médico Forense.
Además del fiscal, personal de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial concurrieron a la escena del hecho.
La calificación legal del caso es averiguación de causales de muerte y se espera el resultado de la necropsia.
Lectura rápida
¿Quién fue el joven hallado muerto?
Kevin Leonardo Dube Ponce, de 28 años, fue el joven encontrado sin vida en Mendoza.
¿Cuándo fue visto por última vez?
El joven fue visto por última vez el 18 de septiembre en Santa Rosa, Mendoza.
¿Dónde se encontró su cuerpo?
El cuerpo de Kevin fue localizado en el departamento de La Paz, Mendoza.
¿Qué acciones se tomaron para buscarlo?
Se movilizaron entre 80 y 100 efectivos para realizar rastrillajes tras la denuncia de su familia.
¿Qué se investigará ahora?
Se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas de la muerte del joven.
[Fuente: Noticias Argentinas]