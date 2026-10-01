Ejercicio militar sobre el Paraná: “Que la gente conozca lo que hace el Ejército”

FOTO: Habrá una demostración anfibia sobre el Paraná, con blindados, artillería y helicópteros.

El Ejército Argentino desplegará este fin de semana en Rosario una serie de actividades abiertas al público que tendrán como escenario principal el río Paraná y el Parque Alem. La programación comenzará el sábado con un ejercicio de franqueo sobre el agua y continuará el domingo con una muestra de vehículos, armamento y materiales de distintas unidades.

“Es lindo y agradable que la gente se acerque y conozca lo que el Ejército hace diariamente en su preparación profesional”, explicó a Cadena 3 Rosario el coronel Gustavo Garrido, durante uno de los ensayos realizados antes de la actividad.

La primera jornada será este sábado 3 de octubre, entre las 11 y las 13, en la playa del Sindicato de Empleados Municipales de Rosario, en Parque Alem. Allí se desarrollará una demostración de capacidades operacionales con botes de asalto, vehículos anfibios, puentes de circunstancia, buzos, balsas para transporte de material y helicópteros.

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Garrido explicó que se realizará “un ejercicio de franqueo de fuerzas militares a través de un curso de agua, en este caso representado por el río Paraná.”

La maniobra tiene como objetivo mostrar cómo una fuerza puede superar un curso de agua para transportar y desembarcar distintos medios y continuar una operación terrestre. “Se van a poder observar vehículos a ruedas, piezas de artillería y vehículos blindados sobre una orilla para continuar desarrollando una operación militar”, detalló.

FOTO: El Ejército Argentino realizará este sábado y domingo actividades abiertas y gratuitas en Rosario.

Un despliegue sobre el Paraná

Según Garrido, las características de la costa rosarina permiten combinar en una misma maniobra capacidades terrestres, anfibias y aéreas. “Permite amalgamar diferentes capacidades terrestres, anfibias, aeromóviles y aéreas y los procedimientos particulares en una sola operación sincronizada”, señaló.

Para el ejercicio llegaron efectivos y equipamiento provenientes principalmente de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes. El público podrá seguir las maniobras desde tribunas y sectores especialmente preparados sobre la costa. La actividad permitirá observar el movimiento de los efectivos desde el río Paraná hasta la playa.

“Hay disponible una serie de tribunas y sectores para que el público pueda acercarse y ubicarse y poder ver con la mayor comodidad posible todas las actividades que se desarrollan”, indicó el coronel. La jornada del sábado también contará con la participación de una banda militar y tendrá entrada libre y gratuita.

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Muestra de equipamiento el domingo

Las actividades continuarán el domingo 4 de octubre en Parque Alem, donde se realizará una muestra estática con materiales utilizados por unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Comunicaciones. La exhibición podrá visitarse de 10 a 18, también con acceso libre y gratuito.

Entre los elementos que se expondrán estarán los utilizados durante la demostración anfibia del sábado. Además, están previstos sobrevuelos de helicópteros de combate. Durante la jornada actuarán las bandas militares del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe y del Comando de la 2ª Brigada Blindada de Paraná.

También habrá espacios de información para quienes quieran conocer las posibilidades de ingreso al Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” y el Liceo Militar General Belgrano.

Garrido destacó que la ubicación elegida permite combinar el entrenamiento militar con la posibilidad de que los rosarinos puedan observar las maniobras y conocer el equipamiento de la fuerza. “Lo único que hay que traer es ganas de disfrutar de una linda actividad”, cerró.