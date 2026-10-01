Duro golpe para Arruabarrena: un mediocampista de Boca será operado y se pierde el resto del año

Boca Juniors recibió una noticia desfavorable que afectó al equipo de fútbol. Tomás Belmonte, mediocampista del club, sufrió una rotura de meniscos durante un entrenamiento y deberá ser operado. Esta situación lo alejará de las canchas por el resto de la temporada, lo que representa una baja significativa para el entrenador Vasco Arruabarrena.

La lesión ocurrió en una acción de juego en la que Belmonte chocó su rodilla con la de un compañero. A pesar de que intentó continuar con la práctica, el dolor fue intenso y el cuerpo médico del club decidió realizarle estudios. El diagnóstico confirmó la rotura de meniscos, lo que llevó a la decisión de programar una cirugía. Se estimó que el proceso de rehabilitación lo mantendrá fuera del equipo hasta el año 2027.

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Desde la llegada de Arruabarrena, Belmonte se había convertido en una pieza clave en la rotación del mediocampo, participando en nueve partidos, de los cuales fue titular en cinco. Su ausencia se sentirá en un momento crucial de la temporada, ya que Boca se enfrenta a una serie de partidos importantes en el Torneo Clausura y en la Copa Sudamericana.

Tras la confirmación de la lesión de Belmonte, Boca divulgó la lista de convocados para el próximo partido contra Unión, donde el mediocampista no figuró. Además, el equipo también enfrentó la baja de Álvaro Montero, quien se encontraba con la selección de Colombia por la fecha FIFA. Otros jugadores, como Matías Satas, Rodrigo Battaglia, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe, también quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro ante Racing.

El mes de octubre se perfilaba como uno de los más exigentes para Boca, con seis partidos programados en un lapso de 23 días. El equipo debía enfrentar a Unión, Instituto, Vasco da Gama, Talleres, Vasco e Independiente, además de la posible semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, cuya fecha aún no se confirmaba. Para complicar más la situación, el 1 de noviembre estaba programado el Superclásico ante River en la Bombonera, un encuentro que siempre genera gran expectativa.

La situación de Belmonte y las bajas en el plantel obligaron a Arruabarrena a replantear su estrategia y buscar alternativas para enfrentar la carga de partidos que se avecinaba. La presión sobre el equipo aumentaba, y los hinchas esperaban que el club pudiera sobreponerse a estas adversidades en un momento clave de la temporada.