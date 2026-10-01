Bullrich sacudió IDEA: analizó el futuro del proyecto oficialista y pidió acelerar la recuperación

Por Hernán Funes

La senadora nacional Patricia Bullrich fue la gran figura política en la jornada del Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

En su paso por el encuentro empresario, la legisladora llamó a consolidar el rumbo del Gobierno y advirtió sobre los riesgos de eventuales retrocesos institucionales.

"Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder. El retroceso, cuando vino Alberto Fernández, fue muy negativo para el país. Históricamente, los proyectos que han representado un modelo republicano, un modelo democrático, le ha costado más reelegir. Es importante en este momento que este proyecto vigente pueda avanzar", sostuvo la senadora.

Consultada sobre su futuro político y una eventual candidatura para los próximos turnos electorales, la dirigente prefirió centrarse en los plazos de la economía y en el impacto directo en la sociedad: "¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé, no es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas, lo importante es el proyecto que tiene que sumarle esto que yo recién decía, que es una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino. Cómo se va a ordenar la oferta electoral es algo que aún está en veremos".

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La advertencia del CEO de Renault sobre el consumo y el mercado automotriz

Por su parte, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, aportó la mirada del sector industrial durante el encuentro.

El ejecutivo expresó cautela al señalar que las decisiones de inversión de la firma se proyectan a largo plazo, aunque remarcó la necesidad de una pronta reactivación del mercado interno.

"Nosotros siempre invertimos para plazos muy largos de 10 a 15 años. Un año más o menos de que por ahí no haya tanta reactivación no va a cambiar nuestras decisiones, pero creo que sí es importante, frente a un año electoral como el año que viene, que la economía recupere un poco de consumo", evaluó el titular de la automotriz.

Al analizar la evolución de las ventas y los volúmenes de producción, Sibilla detalló el panorama de la industria:

Balance de volumen: el ejecutivo destacó que un mercado de 500.000 vehículos anuales representa un avance frente a las 350.000 unidades registradas tres años atrás, aunque reconoció que la cifra quedó por debajo de las expectativas iniciales.

Caída en las proyecciones: "Esperábamos para este año un mercado de 650.000 autos a principios de año y al final terminó siendo de 500.000. O sea, 150.000 vehículos abajo", precisó.

Apuesta exportadora: Sibilla remarcó que la estrategia de la compañía busca compensar la retracción interna diversificando envíos hacia 19 mercados internacionales.