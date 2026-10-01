ChatGPT presenta nuevas funciones para probar ropa de manera virtual y guardar favoritos

OpenAI implementó recientemente nuevas funciones en su asistente de inteligencia artificial, ChatGPT, que permiten a los usuarios probar ropa y accesorios de forma virtual. Esta actualización, que se lanzó globalmente, incluye un botón de "Probar" en los resultados de búsqueda de compras, permitiendo a los usuarios visualizar cómo se verían con distintas prendas.

El nuevo sistema de prueba virtual requiere que los usuarios suban una selfie o una foto de cuerpo entero. También se puede subir una imagen de un artículo, como una captura de pantalla, para solicitar a ChatGPT que lo pruebe. Esta función se integra con el modelo ChatGPT Images 2.5, que promete imágenes con iluminación más natural y texturas más ricas.

Además de la función de prueba, OpenAI introdujo una opción de "Favoritos", que permite a los usuarios guardar productos que les interesan en una biblioteca dentro de la aplicación, facilitando el acceso a esos artículos en el futuro. Esta función se almacenará junto a las imágenes de prueba.

OpenAI también destacó que ChatGPT puede ayudar a los usuarios a comprar de otras maneras. Por ejemplo, los usuarios pueden describir un estilo que desean probar y pedirle al asistente que busque las piezas necesarias para completar el look. Alternativamente, pueden cargar fotos de celebridades y pedir a ChatGPT que encuentre los artículos que están usando y que están disponibles para la compra.

Estas características posicionan a ChatGPT en un terreno donde plataformas como Pinterest y Google han dominado en los últimos años, como fuentes de inspiración de moda que pueden traducirse en ventas para minoristas en línea. Sin embargo, queda por ver si ChatGPT se convertirá en la primera opción de los consumidores para estas actividades, especialmente después de que Google lanzó su propia función de prueba virtual el año pasado.