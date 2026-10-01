La dieta MIND podría retrasar el envejecimiento cerebral hasta 2.5 años

Un estudio reciente publicado en el Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry sugirió que seguir la dieta MIND, que combina elementos de la dieta mediterránea con un enfoque para reducir la presión arterial, podría ayudar a frenar los cambios estructurales en el cerebro que ocurren con el envejecimiento. Aquellos que se adhirieron más a esta dieta mostraron una menor pérdida de tejido cerebral con el tiempo, especialmente en la materia gris, fundamental para la memoria y el procesamiento de información.

¿Qué es la dieta MIND?

La dieta MIND, que significa "Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay", prioriza el consumo de verduras de hojas verdes, otros vegetales, bayas, nueces, granos enteros, pescado, legumbres, aceite de oliva y pollo, mientras que limita el consumo de mantequilla, queso, carne roja, pasteles y comida rápida frita.

Aunque investigaciones previas habían relacionado la dieta MIND con beneficios cognitivos, su efecto sobre los cambios relacionados con la edad en la estructura cerebral no había sido tan claro. Estos cambios estructurales son relevantes para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Investigación a largo plazo sobre cambios cerebrales

Los investigadores analizaron a 1,647 adultos de mediana edad y mayores, con una edad promedio de 60 años al inicio del estudio, provenientes del Framingham Heart Study Offspring cohort (FOS). Los participantes se sometieron a evaluaciones de salud regulares cada 4 a 8 años y a resonancias magnéticas cerebrales cada 2 a 6 años desde 1999.

La adherencia a la dieta se evaluó mediante cuestionarios de frecuencia alimentaria completados durante chequeos entre 1991 y 2001. Cada participante tuvo al menos dos evaluaciones de resonancia magnética entre 1999 y 2019 y no presentaba evidencia de accidente cerebrovascular o demencia al momento de su primera resonancia.

El puntaje promedio de adherencia a la dieta MIND fue de poco menos de 7 sobre un máximo de 15. Aquellos en el tercio más alto de adherencia eran más propensos a ser mujeres y tener educación universitaria, además de tener menos probabilidades de fumar o ser obesos.

Puntuaciones más altas de MIND vinculadas a menor pérdida de materia gris

A lo largo de un período de seguimiento promedio de 12 años, las resonancias magnéticas mostraron los cambios esperados relacionados con la edad, incluyendo disminuciones en los volúmenes de cerebro total, materia gris, materia blanca y hipocampo. Sin embargo, los individuos con puntuaciones más altas en la dieta MIND experimentaron una menor pérdida de materia gris.

Cada aumento de 3 puntos en la puntuación de la dieta MIND se asoció con una disminución de la pérdida de materia gris de 0.279 cm³/año, lo que representa un 20% menos de declive relacionado con la edad y el equivalente a 2.5 años de envejecimiento cerebral retrasado.

Un patrón similar se observó en la expansión ventricular. Cada aumento de 3 puntos en la puntuación de la dieta MIND se asoció con una expansión más lenta del volumen ventricular total de -0.071 cm³/año, equivalente a un 8% menos de pérdida de tejido y aproximadamente un año de envejecimiento cerebral retrasado.

Los beneficios de las bayas y el pollo

Algunos alimentos parecieron contribuir de manera más significativa a estas asociaciones favorables. Un mayor consumo de bayas se vinculó a un aumento más lento en el volumen ventricular, mientras que el pollo también se asoció con una menor expansión ventricular y una disminución más lenta de la materia gris. En contraste, un mayor consumo de dulces se relacionó con una expansión ventricular más rápida y mayor atrofia del hipocampo, mientras que las comidas rápidas fritas se vincularon con una mayor disminución del volumen del hipocampo.

Los investigadores sugirieron que los alimentos recomendados por la dieta MIND, ricos en antioxidantes como las bayas y fuentes de proteínas de alta calidad como el pollo, podrían reducir el estrés oxidativo y mitigar el daño neuronal. Por el contrario, las comidas rápidas fritas, a menudo ricas en grasas poco saludables y productos de glicación avanzada, podrían contribuir a la inflamación y el daño vascular.

Hallazgos inesperados

No todos los alimentos produjeron el patrón esperado. Un mayor consumo de granos enteros se asoció con varios cambios estructurales desfavorables, incluyendo pérdidas más rápidas de materia gris y volumen del hipocampo, así como una expansión ventricular más rápida. El queso mostró el patrón opuesto, ya que un mayor consumo se relacionó con una disminución más lenta de la materia gris y el volumen del hipocampo.

Beneficios más destacados en adultos mayores

Las asociaciones generales se mantuvieron consistentes en varios análisis adicionales y fueron más fuertes entre los participantes mayores. Esto sugiere que la dieta MIND podría ser especialmente relevante para quienes tienen un mayor riesgo de envejecimiento cerebral acelerado.

Limitaciones del estudio

Los hallazgos provienen de un estudio observacional, por lo que no pueden establecer que la dieta MIND causara directamente los cambios cerebrales más lentos. Además, los cuestionarios de frecuencia alimentaria dependen de la memoria de los participantes, lo que puede introducir sesgos. Los investigadores también señalaron que no pudieron descartar el deterioro cognitivo leve al momento de la primera resonancia, cambios en la dieta a lo largo del tiempo o la influencia de factores genéticos de riesgo.

A pesar de estas limitaciones, los investigadores concluyeron que "estos hallazgos refuerzan el potencial de la dieta MIND como un patrón alimentario saludable para el cerebro y apoyan su papel en estrategias destinadas a frenar la neurodegeneración en poblaciones envejecidas".