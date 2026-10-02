Kevin Mandia recauda $255.5 millones para su startup de seguridad Armadin, valorada en $2.5 mil millones

Kevin Mandia, reconocido por ser el fundador de la empresa de ciberseguridad Mandiant, que fue vendida a Google por $5.4 mil millones en 2022, recaudó $255.5 millones para su nueva startup Armadin. La compañía alcanzó una valoración superior a los $2.5 mil millones, según el anuncio realizado el pasado jueves.

La ronda de financiación Serie B fue liderada por Andreessen Horowitz y Accel, con la participación de Bain Capital Ventures, Redpoint, 8VC, Ballistic Ventures, Google Ventures, In-Q-Tel, Kleiner Perkins y Menlo Ventures.

Este nuevo financiamiento llega apenas seis meses después de que Armadin levantara $190 millones en una ronda Serie A en marzo, sumando así más de $445 millones en total desde su fundación.

Armadin se especializa en ofrecer a las empresas un nuevo tipo de seguridad siempre activa, reinventando las pruebas de defensa para la era de la inteligencia artificial. En lugar de realizar pruebas de penetración tradicionales, donde expertos intentan infiltrarse y reportar debilidades, Armadin utiliza enjambres de agentes que explotan vulnerabilidades en cadena para acceder a los sistemas. El objetivo es ayudar a las organizaciones a identificar y sellar brechas de seguridad antes de que sean aprovechadas por actores maliciosos, incluso por laboratorios de IA con agentes deshonestos.