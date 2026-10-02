En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Kevin Mandia recauda $255.5 millones para su startup de seguridad Armadin, valorada en $2.5 mil millones

El fundador de Mandiant, Kevin Mandia, anunció que su nueva startup Armadin ha recaudado $255.5 millones en una ronda de financiación, alcanzando una valoración de $2.5 mil millones.

02/10/2026 | 02:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Startup Armadin de Kevin Mandia

FOTO: Startup Armadin de Kevin Mandia

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Kevin Mandia, reconocido por ser el fundador de la empresa de ciberseguridad Mandiant, que fue vendida a Google por $5.4 mil millones en 2022, recaudó $255.5 millones para su nueva startup Armadin. La compañía alcanzó una valoración superior a los $2.5 mil millones, según el anuncio realizado el pasado jueves.

La ronda de financiación Serie B fue liderada por Andreessen Horowitz y Accel, con la participación de Bain Capital Ventures, Redpoint, 8VC, Ballistic Ventures, Google Ventures, In-Q-Tel, Kleiner Perkins y Menlo Ventures.

Este nuevo financiamiento llega apenas seis meses después de que Armadin levantara $190 millones en una ronda Serie A en marzo, sumando así más de $445 millones en total desde su fundación.

Armadin se especializa en ofrecer a las empresas un nuevo tipo de seguridad siempre activa, reinventando las pruebas de defensa para la era de la inteligencia artificial. En lugar de realizar pruebas de penetración tradicionales, donde expertos intentan infiltrarse y reportar debilidades, Armadin utiliza enjambres de agentes que explotan vulnerabilidades en cadena para acceder a los sistemas. El objetivo es ayudar a las organizaciones a identificar y sellar brechas de seguridad antes de que sean aprovechadas por actores maliciosos, incluso por laboratorios de IA con agentes deshonestos.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf