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El huracán Polo provoca evacuaciones en Baja California Sur y destaca en imágenes de la semana

Baja California Sur enfrenta evacuaciones por el huracán Polo. Además, Brasil se prepara para elecciones generales y se destacan las flores del desierto de Atacama en esta fotogalería de Latinoamérica.

02/10/2026 | 02:37Redacción Cadena 3

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Huracán Polo azota la costa mexicana y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

FOTO: Huracán Polo azota la costa mexicana y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

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Residentes del estado mexicano de Baja California Sur han sido desalojados debido a la amenaza inminente del huracán Polo, que azota la costa mexicana. Las autoridades han tomado medidas de seguridad para proteger a la población ante la llegada de este fenómeno natural.

En otro contexto, Brasil se encuentra en plena preparación para unas cruciales elecciones generales, mientras que en Chile, el desierto de Atacama muestra un espectáculo natural con flores que florecen, un fenómeno que atrae la atención de turistas y residentes.

Esta fotogalería presenta algunas de las mejores imágenes capturadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe, publicadas entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Las imágenes seleccionadas por el fotoperiodista Ramón Espinosa, desde La Habana, ofrecen un vistazo a la diversidad y belleza de la región.

Los fotógrafos de AP están activos en las redes sociales, donde comparten su trabajo. Para más contenido visual, se puede visitar su cuenta en Instagram y seguir las actualizaciones en X.

Lectura rápida

¿Qué evento afecta a Baja California Sur?
El huracán Polo ha obligado a desalojar a los residentes de la región.

¿Qué otras noticias se destacan en la galería?
Brasil se prepara para elecciones generales y se observan flores en el desierto de Atacama, Chile.

¿Quién seleccionó las imágenes?
Las imágenes fueron elegidas por el fotoperiodista Ramón Espinosa.

¿Qué fechas abarcan las imágenes publicadas?
Las imágenes fueron capturadas entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

¿Dónde se pueden seguir a los fotógrafos de AP?
Los fotógrafos de AP comparten su trabajo en Instagram y X.

[Fuente: AP]

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