FOTO: Maratón Nacional de Lectura 2026: un evento que une a toda la comunidad educativa del país

Buenos Aires, 2 de octubre -- Este viernes, las escuelas, bibliotecas y centros comunitarios de todo el país se sumarán a la Maratón Nacional de Lectura 2026, donde niños y jóvenes, junto con docentes, bibliotecarios, familias y sus comunidades, disfrutarán de una jornada de lectura compartida.

La celebración incluirá una Jornada de lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo en el barrio de La Boca. Allí, 80 alumnos de la Escuela Primaria Común N.º 10 participarán de una actividad de lectura junto a la reconocida escritora de literatura infantil y juvenil Victoria Bayona.

De acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas, después de esta actividad, los estudiantes, guiados por voluntarios y el equipo de Fundación Leer, disfrutarán de una propuesta de escritura creativa y recibirán libros como obsequio.

La jornada de lanzamiento está programada de 9 a 11:30 en una fundación ubicada en Avenida Don Pedro de Mendoza 1987, en el barrio porteño de La Boca.

Bajo el lema "Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles", la edición 2026 se enfocará en la literatura de ciencia ficción, invitando a los participantes a explorar otros tiempos y mundos, así como a reflexionar sobre el presente y el futuro que desean construir.

Desde hace 24 años, la Maratón Nacional de Lectura se dedica a acercar a niños y jóvenes a los libros y a comunicar la importancia de formar lectores en toda la sociedad. En esta edición, las instituciones participantes contarán con recursos educativos gratuitos, que incluyen una guía de actividades, propuestas de lectura según las edades, encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y un especial de textos clásicos de ciencia ficción disponible en Desafío Leer.