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San Lorenzo avanza en su plan de retorno a Boedo con nuevos terrenos para su estadio

El "Ciclón" obtuvo los terrenos lindantes al predio de Avenida La Plata y mejoró las condiciones de un acuerdo firmado en mayo.

01/10/2026 | 19:59Redacción Cadena 3

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Marcelo Culotta firmó un acuerdo por terrenos lindantes al predio de Avenida La Plata

FOTO: Marcelo Culotta firmó un acuerdo por terrenos lindantes al predio de Avenida La Plata

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) - El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Culotta, formalizó la posesión de más de 8 mil metros cuadrados adyacentes al predio de Avenida La Plata, donde se proyecta construir un nuevo estadio.

Este acuerdo representa un avance significativo en la emblemática "vuelta a Boedo" que busca el club, con la intención de levantar un estadio en el lugar donde el "Ciclón" jugó hasta su mudanza a Bajo Flores a fines de 1979.

En un comunicado oficial, San Lorenzo confirmó el traspaso de 8.345 metros cuadrados junto a la calle Inclán, realizado por la Corporación Sur hacia el club.

Además, el acuerdo incluye nuevas cláusulas que "mejoran sustancialmente" el convenio inicial firmado el 26 de mayo por la Comisión Directiva Transitoria.

El acta, que lleva las firmas del Secretario del club, Juan Bautista Castaña, y de la titular de la Corporación Sur, Karina Burijson, establece que el canon es único y no está sujeto a ninguna recaudación que pueda recibir San Lorenzo por eventos diversos.

Al final del comunicado, el club destaca que se ha dado un "nuevo paso en la recuperación completa de los terrenos de Avenida La Plata".

Lectura rápida

¿Qué acuerdo firmó San Lorenzo?
San Lorenzo firmó un acuerdo para la posesión de más de 8 mil metros cuadrados para su nuevo estadio.

¿Quién es el presidente del club?
El presidente es Marcelo Culotta, quien firmó el acta de posesión.

¿Cuándo se firmó el acuerdo inicial?
El acuerdo inicial se firmó el 26 de mayo por la Comisión Directiva Transitoria.

¿Qué establece el nuevo acuerdo?
El nuevo acuerdo incluye cláusulas que mejoran las condiciones del acuerdo inicial.

¿Cuál es el objetivo del club?
El objetivo es la recuperación completa de los terrenos de Avenida La Plata para construir un nuevo estadio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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