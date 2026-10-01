Hinchas portugueses apoyan a Jorge Jesús en medio del conflicto con Cristiano Ronaldo

FOTO: Los hinchas del elenco portugués que se mostraron en favor del entrenador.

Buenos Aires, 1 octubre (NA) – Un grupo de aficionados de la selección de Portugal decidió manifestar su respaldo al entrenador Jorge Jesús, quien se encuentra en medio de un conflicto con la estrella del equipo, el delantero Cristiano Ronaldo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, diez hinchas se agruparon para exhibir camisetas con los colores de la bandera portuguesa, portando en letras grandes la frase "we love you, Jesús".

El director técnico de 72 años ha tenido una disputa con el destacado futbolista, quien optó por abandonar la concentración del seleccionado europeo y ha expresado su intención de no volver a jugar con su equipo nacional.

En el marco de la controversia entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo, un grupo de seguidores del equipo nacional decidió apoyar al DT con una demostración pública durante el partido donde la selección, capitaneada por el mediocampista Bruno Fernandes, logró una victoria por 4-2 ante Dinamarca.

Algunos hinchas aprovecharon la ocasión para hacerse notar y expresar su apoyo al director técnico, quien tomó la decisión de sustituir a Cristiano sin considerar las posibles repercusiones.

De acuerdo a testimonios en redes sociales, varios aficionados mostraron pancartas y banderas con mensajes de aliento hacia Jorge Jesús. Los cánticos y aplausos dirigidos al entrenador, así como el rechazo a las críticas por su decisión de sustituir a Cristiano Ronaldo, fueron parte de la atmósfera del evento.

El gesto de apoyo de los hinchas tuvo un impacto significativo en los medios: las imágenes se difundieron rápidamente, generando debate sobre la autonomía del cuerpo técnico y la influencia de figuras emblemáticas en el vestuario. Mientras algunos elogian la valentía del DT, otros cuestionan si la salida de una figura como Cristiano podría afectar la dinámica del equipo.

Fuentes cercanas al plantel han indicado que Jorge Jesús busca implementar su proyecto y que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el equipo. No obstante, esta elección conlleva riesgos, y la gestión de egos y la comunicación con los referentes serán cruciales para evitar divisiones internas.

La afición se encuentra dividida: hay quienes confían plenamente en el técnico y creen que sus decisiones son para el bien del equipo, mientras que otros piden mayor diálogo y claridad en relación a cambios tan significativos.

En resumen, el apoyo de los hinchas a Jorge Jesús resalta la complejidad del fútbol moderno, donde las decisiones deportivas van más allá del terreno de juego y se convierten en fenómenos sociales y mediáticos. Los seguidores mostraron camisetas que, al estar juntos, formaban la frase "love u Jesus" (en inglés, "Te amamos Jesús").

La disputa entre el entrenador y el jugador, que coincidieron en el Al-Nassr árabe la temporada pasada, ha sido objeto de atención en los últimos días y ya ha tenido consecuencias serias.

Enojado por no haber jugado en la segunda fecha de la UEFA Nations League, CR7 discutió con Jorge Jesús y, tras una breve reunión, se reunió con el presidente de la federación portuguesa, decidiendo abandonar la concentración del equipo luso.

Con declaraciones cruzadas, el futbolista de 41 años mencionó que más adelante ofrecería su versión de los hechos, mientras deseaba lo mejor al seleccionado en el certamen mencionado y los próximos partidos, a la vez que amenazaba con dejar de representar a Portugal. Por su parte, el entrenador afirmó que no retrocederá en su decisión, ya que no tolera que un jugador intente tomar decisiones por él.