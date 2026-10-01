Consejos para plantar ajo en otoño y disfrutar de su cosecha en verano

El otoño es una época ideal para sembrar una sorprendente variedad de cultivos en el jardín, entre ellos el ajo, que se destaca por su facilidad de cultivo y su sabor inconfundible. Con la llegada de octubre, los jardineros pueden comenzar a plantar ajo, garantizando una abundante cosecha para el verano de 2027.

Para cultivar ajo, se requiere un suelo bien drenado y una ubicación soleada. Aunque no es estrictamente necesario, el uso de fertilizante y el desmalezado regular pueden contribuir al crecimiento óptimo de las plantas. Con un poco de cuidado, se pueden obtener bulbos de ajo de gran tamaño y calidad.

Existen dos tipos principales de ajo: el Softneck y el Hardneck. El ajo Softneck tiene un tallo flexible que permite trenzarlo para un almacenamiento prolongado, siendo ideal para climas cálidos. Por otro lado, el Hardneck cuenta con un tallo rígido que produce un escapo comestible y es más adecuado para climas fríos. Entre las variedades más populares se encuentran el Inchelium Red, conocido por su sabor suave y apto para trenzar, y el Chesnock Red, que es resistente al frío y se destaca por sus grandes dientes.

El momento adecuado para plantar ajo abarca desde mediados de otoño hasta que el suelo se congele, lo que puede variar entre octubre y diciembre, dependiendo de la región. Para plantar, se debe seleccionar un lugar que reciba al menos seis horas de luz solar directa. Es fundamental que el suelo no retenga agua, ya que el ajo no tolera el exceso de humedad.

Para plantar, se recomienda cavar un hoyo de entre 10 a 15 centímetros de profundidad. Luego, se debe separar el bulbo en dientes, manteniendo la piel en cada uno. Al colocar los dientes en el hoyo, se debe asegurar que la parte puntiaguda quede hacia arriba, cubrir con tierra y regar bien. Es importante dejar un espacio de aproximadamente 15 centímetros entre cada diente.

A medida que se acerca la primavera, es aconsejable fertilizar con un fertilizante equilibrado al observar los primeros brotes verdes. Además, es esencial mantener el área libre de malezas para evitar la competencia por nutrientes y humedad.

En cuanto a la cosecha, el ajo está listo para ser recolectado entre finales de primavera y principios de verano. Para las variedades Hardneck, se pueden observar los escapos que emergen antes de la cosecha. Es crucial cortarlos cuando comienzan a enrollarse, ya que esto permite que la planta concentre su energía en el desarrollo del bulbo. Para ambas variedades, se recomienda cosechar cuando aproximadamente la mitad del follaje se haya vuelto amarillento y caído.

Una vez cosechado, se debe dejar secar en un lugar oscuro y fresco durante un par de semanas, lo que mejora su vida útil. Para el almacenamiento, el ajo debe guardarse en un recipiente que permita la circulación del aire, asegurando que se conserve durante cuatro a seis meses. Es recomendable utilizar primero los bulbos que se hayan dañado durante la cosecha, ya que estos se deterioran más rápidamente.