FOTO: El video del acusado por el femicidio de Aixa: "Los voy a estar viendo desde lejos"

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, sigue prófugo tras ser señalado como el autor del femicidio de su exnovia, Aixa Dana Mili. En un video publicado en su estado de WhatsApp, el acusado les pidió a familiares y amigos que se "cuiden", advirtiendo que "los va a estar viendo desde lejos".

El video fue difundido a las 5:06 de la mañana del miércoles 30 de septiembre. En él, el acusado expresa: "Ustedes saben que soy... No, no sé cómo explicarme pero bueno... Este es un saludo para todos. Los quiero a todos, todos, a toda la banda, a todos mis amigos, amigas, a mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos... Tengo una banda de amistades".

En su mensaje, Sofía reiteró que "quiere mucho" a sus seres queridos y concluyó: "Los voy a estar viendo desde lejos seguro gente. ¿Saben?"

El asesinato de Aixa tuvo lugar en su hogar, ubicado en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, partido de Tigre, donde la joven fue encontrada ahorcada.

El acusado había cumplido una pena por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa, recuperando su libertad el 16 de julio pasado. En los últimos días, se hallaron mensajes dirigidos a un amigo, Lautaro Isaías Paiz, donde confiesa haber cometido un error y menciona su intención de quitarse la vida.

La UFI Género y Abuso Sexual de Tigre, bajo la dirección de la fiscal Miozzo, ha calificado el caso como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya pena máxima es la prisión perpetua. Las autoridades consideran que el prófugo ha intentado ocultar su responsabilidad en el crimen.