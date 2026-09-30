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Bomba en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y aseguró que "contará la verdad"

El atacante luso se fue de la concentración de su selección tras las declaraciones del entrenador Jorge Jesús, quien señaló: "Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no".

30/09/2026 | 16:12Redacción Cadena 3

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Cristiano Ronaldo podría retirarse de la selección de Portugal.

FOTO: Cristiano Ronaldo podría retirarse de la selección de Portugal.

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El fútbol portugués se encuentra sacudido luego de que el máximo ídolo de la historia de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, abandone la concentración del equipo este miércoles por la tarde.

La impactante reacción del capitán y máximo goleador de Portugal se dio luego de que Jorge Jesús, flamante entrenador del equipo, realice una conferencia de prensa que no le cayó bien a Cristiano.

"Puedo prometer lo que quiera, soy el entrenador. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. ni Cristiano, ni nadie en el fútbol", había declarado el entrenador que llegó a Portugal tras el Mundial 2026.

Minutos más tarde de que se conociera la noticia de que Ronaldo había abandonado la concentración, el astro publicó un comunicado en sus redes y aseguró que contará la verdad de lo sucedido, pero lo hará a su tiempo.

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El comunicado de Ronaldo señala: "Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional. A su tiempo, diré la verdad a todos los Portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

Ronaldo no había tenido minutos en el partido entre Portugal y Noruega por la Liga de Naciones. El delantero estuvo calentando por más de veinte minutos al costado de la cancha, pero Jorge Jesús decidió no ponerlo.

Además, el "Bicho" no había entrenado con el equipo y solo había realizado trabajos en el gimnasio. Cristiano tampoco iba a tener minutos en el duelo que enfrentará a Portugal ante Dinamarca este jueves.

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Lectura rápida

¿Qué sucedió con Cristiano Ronaldo?
Abandonó la concentración de la selección de Portugal tras una conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus.

¿Quién es el entrenador que provocó la reacción de Ronaldo?
Jorge Jesus, quien llegó a Portugal tras el Mundial 2026.

¿Cuándo ocurrió el abandono de Ronaldo?
Este miércoles por la tarde.

¿Dónde se produjo el incidente?
En la concentración de la selección nacional de Portugal.

¿Por qué Ronaldo decidió abandonar la concentración?
Debido a la conferencia de prensa del seleccionador y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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