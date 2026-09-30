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Pasajero héroe de Flydubai: "Decidimos luchar por la vida" tras neutralizar al copiloto

Assaf Rajwan, uno de los pasajeros que redujo al copiloto en un vuelo de Flydubai, resultó herido, pero no de gravedad. Relató la experiencia y destacó la valentía de quienes lo acompañaron.

30/09/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

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Assaf Rajwan, pasajero héroe de Flydubai.

FOTO: Assaf Rajwan, pasajero héroe de Flydubai.

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Assaf Rajwan, uno de los pasajeros que colaboró en la reducción del copiloto durante el vuelo de Flydubai esta mañana, comentó que la decisión de actuar fue vital, ya que se trataba de "una cuestión de ser o no ser". Reflexionó: "La vida es más fuerte que todo y decidimos luchar por ella".

Rajwan, quien sufrió heridas en el incidente, pero "no de gravedad", compartió su testimonio con el canal de noticias 12 al llegar al aeropuerto Ben Gurion. Narró que los pasajeros escucharon gritos provenientes de la cabina y que el avión comenzó a perder el control. La puerta de la cabina estaba abierta, lo que permitió que él y otros dos israelíes, junto a miembros de la tripulación, pudieran ingresar y dominar al copiloto.

En sus declaraciones, Rajwan elogió al capitán del vuelo y a los dos pilotos que, aunque estaban fuera de servicio, lograron estabilizar la aeronave en medio de la crisis.

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/Fin Código Embebido/

"Mantuvimos al terrorista neutralizado durante 55 minutos", agregó Rajwan, "y aterrizamos sanos y salvos".

El pasajero también comentó que muchos viajeros se mostraron reticentes a abordar otro vuelo de Flydubai para regresar a casa, y que las autoridades israelíes no brindaron respuestas claras. Se solicitó que se retrasara el vuelo mientras se realizaban controles a la tripulación del siguiente avión, lo cual se llevó a cabo.

Rajwan expresó que se siente "en estado de shock: no puedo creer que hace unas horas estaba en Tailandia… de vacaciones con mi familia".

"Doy gracias a Dios… y a todos los que ayudaron" a sobrevivir al incidente, enfatizando que no fue un esfuerzo individual. "La vida es más fuerte que todo, y decidimos luchar por ella", añadió. "Me cuesta creer que haya terminado así… Estoy muy feliz de estar aquí".

Lectura rápida

¿Quién es Assaf Rajwan?
Es un pasajero israelí que ayudó a neutralizar al copiloto en un vuelo de Flydubai.

¿Qué ocurrió en el vuelo?
Se produjo un intento de ataque que llevó a los pasajeros a reducir al copiloto para estabilizar el avión.

¿Cuánto tiempo mantuvieron al copiloto neutralizado?
Rajwan afirmó que lo mantuvieron bajo control durante 55 minutos.

¿Cómo se sintió después del incidente?
Dijo estar en estado de shock y agradecido por sobrevivir.

¿Qué pasó con el vuelo de regreso?
Los pasajeros mostraron resistencia a abordar otro vuelo de Flydubai y solicitaron controles adicionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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