Córdoba se convierte en la capital mundial del maíz con el Congreso Internacional

El Congreso Internacional del Maíz realiza su despliegue en Córdoba, donde Joaquín Pinasco, CEO del evento, destacó la importancia del maíz en la economía argentina. Más de 90 oradores nacionales e internacionales participan en esta iniciativa de envergadura global.

El evento se lleva a cabo este miércoles y jueves en el Complejo Ferial Córdoba. "Córdoba se convierte en la capital mundial del maíz”, señaló Pinasco en diálogo con Cadena 3.

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El CEO destacó el rol del maíz en la producción de biocombustibles y la proteína animal, subrayando que “si uno hace maíz después no puede hacer otros cultivos”. Menciona que la inversión para sembrar maíz es superior a otros cultivos y resalta que “cuando tiene rentabilidad, tiene una muy buena rentabilidad”.

El funcionario también comentó sobre la necesidad de conectividad en el campo para atraer a jóvenes trabajadores. “Entender la vida rural sin conectividad no convences a nadie”, sostuvo, señalando que la infraestructura es clave para facilitar la llegada de nuevos talentos al sector agrícola.

El ingeniero agrónomo Jorge Omar Dutto, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, asistió al congreso sobre maíz, destacando su importancia en la economía de la provincia.

Jorge Dutto, decano de la Facultad de Agronomía.

Dutto afirmó a Cadena 3 que "Córdoba es la principal productora de maíz a nivel nacional", señalando que la producción de este cultivo coloca a la provincia entre los primeros lugares a nivel mundial.

El decano abordó la influencia de la inteligencia artificial en la educación agropecuaria, mencionando que “es una herramienta que está” y que se necesita canalizar su uso. Aseguró que "hay que tener capacidad para procesar los datos generados en el sector agropecuario" y que se trabaja en la formación de docentes en nuevas tecnologías.

Entrevista de Viva la Radio.