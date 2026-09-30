Un defensor campeón del mundo con España tildó a la selección de "antifútbol"

Aymeric Laporte, defensor de la selección española y campeón del Mundial 2026, realizó una fuerte crítica hacia el equipo argentino, al que catalogó como "antifútbol". En una entrevista publicada el lunes pasado, Laporte expresó su descontento con el estilo de juego del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

A más de dos meses de la final ganada por España ante Argentina en el Mundial, el partido continuó siendo tema de conversación entre los protagonistas. Laporte participó en una charla con el canal de YouTube de Mario Suárez, ex jugador del Atlético de Madrid, donde abordó sus impresiones sobre el desempeño de la Albiceleste durante la competición.

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Durante la conversación, que se extendió por más de 40 minutos, Laporte fue cuestionado sobre sus declaraciones previas a la final, donde mencionó que Argentina es "un equipo que deja muchos recados". En ese contexto, el defensor insistió en que el equipo argentino mostró un juego brusco. "Lo que todo el mundo vio al final... Parecía que se les permitía más. No por figuras que puedan estar dentro del equipo, me da igual los nombres... Si lo llega a hacer otro equipo, no se habría permitido tanto. Es una imagen fea que en varios partidos se vea agresividad, antifútbol. No es fútbol eso", afirmó.

A pesar de sus críticas, Laporte no detalló las jugadas específicas que lo llevaron a observar esas actitudes del equipo argentino. En el transcurso del torneo, Argentina enfrentó tres partidos suplementarios contra Cabo Verde, Suiza y España en las distintas rondas eliminatorias. El defensor español comentó: "Me molestaba un poco ver esa imagen dentro del fútbol. Ahora implementando con el VAR con cada toque y que, de repente, haya empujones más fuertes de lo debido y se les permitía un poquito más. Pero nada, algo polémico, que tampoco quiero hablar más".

La crítica de Laporte se centró también en los incidentes ocurridos al final del partido contra España, donde Leandro Paredes recibió una sanción de 10 partidos tras un altercado con jugadores españoles. En el encuentro, Paredes pareció reaccionar a un gesto provocador de Eric García, lo que llevó a que la FIFA lo penalizara. Gavi, por su parte, fue sancionado con un partido de suspensión. Además, Argentina sufrió la expulsión de Enzo Fernández durante el mismo compromiso.

Laporte también se refirió a Nicolás Otamendi, quien mostró su descontento con las críticas hacia el juego argentino. El defensor español intentó calmar las tensiones, afirmando: "Imagino que Nico quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Yo lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el City, somos amigos y es una muy buena persona".

En cuanto a los partidos más difíciles del Mundial, Laporte destacó el debut contra Cabo Verde, que terminó 0-0, y el encuentro de cuartos de final contra Bélgica, que se resolvió con un gol de Mikel Merino en el minuto 88. A pesar de la victoria en la final, Laporte no consideró que el partido contra Argentina haya sido el mejor de su selección, afirmando: "El partido de la final fue el más significativo, 100 por ciento, pero no creo que haya sido nuestro mejor fútbol. Contra Francia (semifinales) jugamos mejor".