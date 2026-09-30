Murió Peppino Mazzullo a los 100 años, la voz legendaria del entrañable "Topo Gigio"

FOTO: El vínculo entre Mazzullo y "Topo Gigio" se inició en 1961 y se mantuvo hasta 2006.

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo falleció a los 100 años en su residencia en la localidad de Messina, este miércoles, dejando un legado significativo en la televisión internacional gracias a su inolvidable interpretación como la voz de "Topo Gigio".

El círculo cercano al artista confirmó que el funeral se llevará a cabo este jueves 1 de octubre, a partir de las 15.30, en la iglesia de San Giovanni Battista, ubicada en Santo Stefano di Briga.

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga y había celebrado su centenario rodeado de familiares, amigos y vecinos de su pueblo, donde eligió residir tras su retiro de los escenarios.

El vínculo entre Mazzullo y "Topo Gigio" se inició en 1961 y se mantuvo hasta 2006, periodo durante el cual desarrolló la voz y parte de la personalidad del famoso personaje infantil creado por Maria Perego.

El actor también hizo apariciones junto a "Topo Gigio" en el prestigioso programa estadounidense "The Ed Sullivan Show" y tuvo una extensa carrera en teatro, radio y televisión italiana. Además, se destacó interpretando a Richetto, uno de los personajes del tradicional festival infantil italiano Zecchino d'Oro.

La trayectoria de Mazzullo quedó especialmente marcada por frases emblemáticas del personaje, como "Ma cosa mi dici mai?", que, según los reportes de medios italianos, fue una expresión que el propio actor integró a la esencia de "Topo Gigio".