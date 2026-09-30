FOTO: Desalojan casa de la familia de L-Gante tras usurpación en General Rodríguez

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La vivienda de la familia de Elián Valenzuela, el popular cantante de RKT conocido como L-Gante, fue desalojada este miércoles tras ser usurpada el 22 de agosto en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

El abogado de L-Gante, Luciano Locatelli, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que esta situación corresponde a una causa previa a la reciente denuncia presentada contra el artista por amenazas con arma de fuego y violación de domicilio.

"Estos tipos habían usurpado esta casa el 22 de agosto. Irrumpieron en el lugar, hubo una causa penal por usurpación, se constató la situación y la Justicia ordenó el desalojo", detalló el letrado.

Claudia, madre de Valenzuela, afirmó que el inmueble fue recuperado, mientras que Verónica, una de las tías, destacó que la casa era frecuentada por los seres queridos del artista y subrayó que no fue un hecho aislado.

"Siempre veníamos los fines de semana", comentó la mujer en diálogo con Todo Noticias (TN), y añadió: "En junio estuvo la última persona que vivió en la casa, que era una señora que cuidaba a mi mamá".

Agencia NA