Desalojan casa de la familia de L-Gante tras usurpación en General Rodríguez
Se trata de una causa anterior a la denuncia radicada contra el intérprete por amenazas con arma de fuego y violación de domicilio.
FOTO: Desalojan casa de la familia de L-Gante tras usurpación en General Rodríguez
Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La vivienda de la familia de Elián Valenzuela, el popular cantante de RKT conocido como L-Gante, fue desalojada este miércoles tras ser usurpada el 22 de agosto en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
El abogado de L-Gante, Luciano Locatelli, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que esta situación corresponde a una causa previa a la reciente denuncia presentada contra el artista por amenazas con arma de fuego y violación de domicilio.
"Estos tipos habían usurpado esta casa el 22 de agosto. Irrumpieron en el lugar, hubo una causa penal por usurpación, se constató la situación y la Justicia ordenó el desalojo", detalló el letrado.
Claudia, madre de Valenzuela, afirmó que el inmueble fue recuperado, mientras que Verónica, una de las tías, destacó que la casa era frecuentada por los seres queridos del artista y subrayó que no fue un hecho aislado.
"Siempre veníamos los fines de semana", comentó la mujer en diálogo con Todo Noticias (TN), y añadió: "En junio estuvo la última persona que vivió en la casa, que era una señora que cuidaba a mi mamá".
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la casa de L-Gante?
La vivienda fue desalojada tras ser usurpada el 22 de agosto.
¿Quién es el propietario de la vivienda?
El inmueble pertenece a la familia de Elián Valenzuela, conocido como L-Gante.
¿Qué dijo el abogado de L-Gante?
Luciano Locatelli explicó que se trató de una causa anterior a la denuncia por amenazas y violación de domicilio.
¿Cómo se constató la usurpación?
La Justicia ordenó el desalojo tras una causa penal que se inició por la usurpación.
¿Qué comentó la madre de L-Gante?
Claudia afirmó que el inmueble fue recuperado por la familia.
[Fuente: Noticias Argentinas]