Ricardo Montaner: "Tengo más proyectos que ver hacia el futuro que cosas que hice hasta ahora"

FOTO: "Tengo más proyectos que ver hacia el futuro que cosas que hice hasta ahora": Ricardo Montaner.

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- El destacado cantautor Ricardo Montaner se encuentra en la segunda fase de su gira internacional "El Último Regreso World Tour 2026", donde afirmó: "Tengo más proyectos que ver hacia el futuro que cosas que hice hasta ahora".

Durante una conferencia de prensa en México, el artista recordó el inicio de esta gira mundial: "El 20 de febrero empezamos el tour por el continente, iniciamos por Argentina, vine a México en mayo y voy a volver".

Con un notable éxito en los espectáculos organizados por Fenix Entertainment, Montaner anticipó: "En los próximos días anunciaremos las fechas de una nueva etapa. Pusimos en el calendario repetir visitas en ciertos países donde las cosas funcionaron muy bien". Hasta ahora, ha completado 50 conciertos y mencionó: "Vamos a continuar hasta diciembre, frenamos dos meses, haremos una vuelta más por el continente y terminaremos en julio".

En un análisis más amplio sobre su carrera, el artista expresó: "Me hace feliz saber, con convicción, que no hay límites porque no podés limitar a Dios cuando se pide como un sueño y él me sorprende en estos días con todas las cosas que suceden".

Sobre su éxito reciente en Billboard, con la canción "Para que seas feliz", que alcanzó el primer puesto en varias categorías, Montaner comentó: "Que mi canción haya llegado al primer lugar, lo digo desde lo más profundo de mi corazón y sin alardear". Afirmó sentirse "entre orgulloso y sorprendido" por el reconocimiento, especialmente al ver que su música compite con artistas más jóvenes.

A pesar de que el tour lleva el nombre de "El último regreso", Montaner aclaró: "Todavía pienso que tengo más cosas que ver hacia el futuro y más proyectos que cosas que hice hasta ahora". También subrayó que "no se me pasó por la cabeza retirarme de manera definitiva de la carrera".

El artista concluyó: "No creo retirarme, estoy en un momento de plenitud profesional porque para algo me pusieron arriba del escenario".

Sobre sus futuros lanzamientos, Montaner anunció: "En enero estrenaremos una canción nueva con dos artistas que se llama 'Clases de amor', es una historia muy particular". La canción fue coescrita con Edgar Barrera y Horacio Palencia, y Montaner destacó su disfrute en el proceso creativo: "Nos juntamos con una guitarra y escribimos ocho rolas completas. Tenemos como 10 canciones guardadas que pueden ser tremendas".

Finalmente, reflexionó sobre la fusión de géneros en su música: "Hoy, desde el comienzo de mi carrera, puedo decir que la unión de los géneros está presente. El proceso creativo es un regalo divino".