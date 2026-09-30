Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.
El sorteo número 13046 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 22:15, con el número a la cabeza 1001, que representa a primera (Agua). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13046 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 1001, que tiene la interpretación tradicional de A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1001
2° 1783
3° 1208
4° 5807
5° 9965
6° 2885
7° 5772
8° 7314
9° 2908
10° 2918
11° 1672
12° 1534
13° 9225
14° 3881
15° 0487
16° 1059
17° 0558
18° 7657
19° 0522
20° 5497
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13046 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1001, que representa a primera (Agua).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.