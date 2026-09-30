Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

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El número de sorteo 13046 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 1001, que tiene la interpretación tradicional de A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1001

2° 1783

3° 1208

4° 5807

5° 9965

6° 2885

7° 5772

8° 7314

9° 2908

10° 2918

11° 1672

12° 1534

13° 9225

14° 3881

15° 0487

16° 1059

17° 0558

18° 7657

19° 0522

20° 5497