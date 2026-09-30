Presentaron la Fundación Miguel Lifschitz con Pullaro y Javkin en Rosario

FOTO: Federico Lifschitz, hijo del exgobernador y exintendente, encabezó el lanzamiento de la institución.

La Fundación Miguel Lifschitz fue presentada oficialmente este miércoles por la tarde en Rosario, en un acto encabezado por Federico Lifschitz, concejal e hijo del exgobernador santafesino y exintendente de la ciudad, fallecido en 2021.

La actividad contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y distintas autoridades y referentes vinculados a la trayectoria política y pública de Lifschitz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los momentos centrales de la presentación estuvo a cargo de Alberto Lotuf, conductor de Juntos por Cadena 3 Rosario, quien realizó entrevistas abiertas a Pullaro y Javkin. Ambos dirigentes repasaron distintos momentos compartidos con Lifschitz y recordaron su paso por la Intendencia de Rosario y la Gobernación de Santa Fe.

FOTO: Alberto Lotuf entrevistó al gobernador Maximiliano Pullaro durante la presentación.

La nueva fundación tiene como propósito recuperar experiencias, ideas y valores asociados a la gestión del dirigente socialista, pero con la mirada puesta en los desafíos actuales y futuros de Rosario y la provincia.

“No recordándolo de manera nostálgica”

Horas antes de la presentación, Federico Lifschitz había anticipado en diálogo con Alberto Lotuf por Juntos por Cadena 3 Rosario cuál sería el espíritu de la institución.

“Es una manera de homenajear a Miguel de una manera distinta. No recordándolo de manera nostálgica, sino dándole continuidad a una manera de pensar, de hacer, de ser que queremos que siga presente en la ciudad de Rosario”, sostuvo.

FOTO: El intendendente Pablo Javkin y Federico Lifschitz durante la presentación.

El concejal también recordó algunos episodios que, según señaló, reflejaron la conducta de su padre durante su trayectoria pública. Entre ellos mencionó su actuación durante la pandemia y la decisión de no adelantarse en el esquema de vacunación.

Al referirse a esa forma de actuar, Federico utilizó una expresión que, dijo, marcó la vida política y personal del exgobernador: “Esa maldita honestidad”.

A más de cinco años de su fallecimiento, señaló además que sigue percibiendo el reconocimiento de muchos rosarinos hacia quien gobernó la ciudad entre 2003 y 2011 y posteriormente la provincia de Santa Fe entre 2015 y 2019.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una propuesta con mirada hacia las nuevas generaciones

Federico Lifschitz explicó que la fundación buscará reunir a personas que acompañaron a su padre durante diferentes etapas de su vida pública, pero también incorporar a nuevas generaciones.

Uno de los objetivos será acompañar y generar espacios para jóvenes profesionales que deberán afrontar los próximos desafíos de Rosario y Santa Fe.

De esta manera, la iniciativa pretende trascender el homenaje personal y construir un ámbito de debate, formación y participación que tome como punto de partida el legado político y de gestión de Miguel Lifschitz.