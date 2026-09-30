Boero sobre los incidentes: “Algo pasó de afuera hacia adentro y tiene que actuar la Justicia”

FOTO: El presidente de Newell’s afirmó que el club acompañará la investigación judicial.

El presidente de Newell’s, Ignacio Boero, se refirió este jueves a los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa y aseguró que será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades por los enfrentamientos ocurridos tras los festejos de Rosario Central en el Monumento.

“No están identificados porque supuestamente se llevaron 12 detenidos. Tiene que actuar la Justicia. Lo que sí, nosotros vamos a defender a nuestros socios”, sostuvo el dirigente durante una conferencia de prensa.

Boero también cuestionó la forma en la que circularon algunas imágenes de los disturbios y planteó que, a su entender, no reflejan toda la secuencia de lo ocurrido.

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“Los videos que están circulando están editados. Que a mí me expliquen por qué salió la gente de adentro del club hacia afuera a tirar piedras. Todos los días se come un asado, la gente está haciendo aportes y no sale a tirar piedras. Algo pasó de afuera hacia adentro”, afirmó.

El titular rojinegro remarcó además que los incidentes no comenzaron sobre avenida Pellegrini, sino en la zona del club, y luego se desplazaron hacia esa arteria.

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Newell’s seguirá de cerca la investigación

Boero confirmó que representantes de la institución mantuvieron una reunión con el fiscal regional y señaló que el club acompañará las actuaciones judiciales iniciadas de oficio.

“Estuvimos reunidos con el fiscal regional y, a partir de las actuaciones que ellos han tomado, que han actuado de oficio, vamos a acompañar y vamos a estar encima del expediente para que esto llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó.

En ese marco, insistió en que la institución respaldará a sus socios mientras avanza la investigación y se intenta establecer cómo se desencadenaron los enfrentamientos.

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El partido ante Lanús y la designación de Herrera

El presidente de Newell’s también buscó separar lo ocurrido de la actualidad deportiva. El equipo rojinegro recibirá este sábado desde las 17 a Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa y Boero pidió el acompañamiento de los hinchas.

“La gente tiene que apoyar al equipo, tenemos un objetivo común, estamos todos alineados, venimos trabajando muchísimo y tenemos que confiar en nuestro equipo”, señaló.

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Y agregó: “Tenemos un muy buen equipo, un muy buen cuerpo técnico y el sábado va a salir bien. La gente tiene que venir a la cancha a alentar y a apoyar. Esto no tiene que empañar todo lo bueno que viene haciendo nuestro equipo, nuestro cuerpo técnico, nuestros trabajadores y toda la gente que está poniendo el hombro para sacar esto adelante”.

Por último, fue consultado por la designación de Darío Herrera como árbitro del encuentro frente a Lanús, pocos días después de haber dirigido la final de la Supercopa Internacional. “No hablo de los árbitros, nunca hablé de los árbitros y no voy a hablar en este momento”, respondió Boero.