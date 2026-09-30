Video: grabaron a un policía tirándole piedras a la gente de Newell’s en medio de los disturbios

FOTO: Captura del video que muestra al policía tirando piedras a la gente de Newell's.

Un policía fue filmado mientras le arrojaba un piedrazo a los hinchas de Newell’s en medio de los incidentes que tuvieron lugar en la zona del estadio leproso este martes por la noche. Los disturbios comenzaron cuando un grupo de hinchas de Central pasaron por el Parque Independencia tras celebrar el título de la Supercopa Internacional en el Monumento a la Bandera.

El agente de la Policía de Santa Fe era parte del cuerpo policial que intervino en el operativo para frenar los incidentes. Las autoridades policiales aseguraron que investigarán el accionar de los agentes, luego de una intervención que dejó heridos y detenidos.

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