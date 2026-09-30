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Video: grabaron a un policía tirándole piedras a la gente de Newell’s en medio de los disturbios

El agente era parte del operativo de la Policía de Santa Fe en las adyacencias del estadio leproso, en medio de los incidentes con hinchas de Central que pasaron por el Parque Independencia tras celebrar el título en el Monumento a la Bandera. En la nota, las imágenes.

30/09/2026 | 08:44Redacción Cadena 3 Rosario

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Captura del video que muestra al policía tirando piedras a la gente de Newell's.

FOTO: Captura del video que muestra al policía tirando piedras a la gente de Newell's.

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Un policía fue filmado mientras le arrojaba un piedrazo a los hinchas de Newell’s en medio de los incidentes que tuvieron lugar en la zona del estadio leproso este martes por la noche. Los disturbios comenzaron cuando un grupo de hinchas de Central pasaron por el Parque Independencia tras celebrar el título de la Supercopa Internacional en el Monumento a la Bandera.

El agente de la Policía de Santa Fe era parte del cuerpo policial que intervino en el operativo para frenar los incidentes. Las autoridades policiales aseguraron que investigarán el accionar de los agentes, luego de una intervención que dejó heridos y detenidos.

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    Video. Grabaron a un policía tirándole piedras a la gente de Newell’s en medio de los disturbios

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un policía fue filmado arrojando un piedrazo a hinchas de Newell’s durante incidentes en el estadio.

¿Quién estuvo involucrado? Un agente de la Policía de Santa Fe fue el que lanzó la piedra.

¿Cuándo sucedió? Los hechos ocurrieron este martes por la noche.

¿Dónde se produjo el incidente? En la zona del estadio de Newell’s, específicamente en el Parque Independencia.

¿Por qué se generaron los disturbios? Los disturbios comenzaron tras la celebración de un grupo de hinchas de Central por el título de la Supercopa Internacional.

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