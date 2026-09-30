Incidentes en Newell’s: el jefe policial dijo que actuaron "en persecución"

Los incidentes registrados en las inmediaciones de Newell’s durante los festejos por el triunfo de Rosario Central quedaron bajo investigación judicial y administrativa. En una conferencia realizada en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el jefe de la Policía provincial, Danilo Villán, explicó que intervienen la Fiscalía, la División Judiciales y Asuntos Internos para determinar qué ocurrió durante el ingreso de los efectivos al club y si hubo excesos en el procedimiento.

Según el relato oficial, el primer episodio se produjo en la zona de Santiago y Pellegrini, cuando un vehículo con hinchas de Rosario Central pasó por el lugar y se habría producido un intercambio de agresiones con personas que se encontraban en las inmediaciones de Newell’s. “En primera instancia” se trató de un grupo reducido, de entre seis y siete personas, con gritos y lanzamiento de piedras, según la reconstrucción realizada durante la conferencia.

Minutos después se registró un segundo episodio, esta vez en inmediaciones de Pueyrredón y Pellegrini. A partir de llamados al 911 intervino personal policial y se produjo el ingreso de efectivos al interior de la institución rojinegra, con utilización de armas antidisturbios. El procedimiento quedó registrado en imágenes que generaron cuestionamientos y que ahora forman parte de la investigación.

Villán explicó que los policías ingresaron al predio en el marco de una persecución. “Fue en persecución de los masculinos que arrojaban elementos”, sostuvo el jefe policial, quien agregó que fueron secuestradas 17 abrazaderas y que también se registraron daños en vehículos. Ante las consultas sobre la utilización de balas de goma dentro del club, señaló que no había tenido oportunidad de observar las imágenes del operativo.

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El jefe de la Policía evitó avalar de manera directa el procedimiento y dejó abierta la posibilidad de que haya existido un exceso. “Si hay un exceso, la Fiscalía, Asuntos Internos y el sumario administrativo lo investigarán”, afirmó. Además, aseguró que si algún efectivo actuó de manera indebida será sancionado: “Si hay un personal policial que actuó en demasía, que hizo algo que no correspondía, va a ser sancionado como corresponde”.

La investigación también contempla las circunstancias que llevaron a la Policía a ingresar a una institución donde había personas realizando actividades deportivas. Consultado sobre cuál debe ser el criterio de actuación en esos casos, Villán respondió: “Hay que proteger al ciudadano común, al ciudadano”. Sin embargo, aclaró que no había estado personalmente en el lugar y que debía analizarse el contexto en el que se produjo la intervención.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la prevención previa al episodio. Villán sostuvo que no considera que haya fallado el operativo preventivo, pero admitió que no había recibido información sobre la presencia de hinchas de Central en las inmediaciones de Newell’s desde horas antes. “Yo recién me entero de que a partir de las 17 horas gente de Central estuvo en ese sector. A mí nadie me comunicó”, afirmó.

El funcionario explicó que el operativo había sido dispuesto porque se sabía con anticipación que los festejos de Rosario Central se concentrarían en el Monumento a la Bandera y que esa situación podía generar movimiento de hinchas en distintos puntos de la ciudad. “Por eso se armó el operativo en las inmediaciones del estadio de Newell’s”, señaló, aunque admitió que la información sobre la presencia de hinchas de Central en ese sector no había llegado a su conocimiento.

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También fue consultado por la posibilidad de haber dispuesto cortes de tránsito en calles cercanas al estadio para evitar el contacto entre hinchadas. Villán cuestionó esa alternativa por el impacto que tendría sobre la circulación de toda la ciudad y sostuvo que el operativo debía concentrarse en los puntos donde efectivamente se registraban los inconvenientes.

Otro de los elementos bajo análisis son las lesiones registradas durante el procedimiento. El jefe policial confirmó que tres efectivos resultaron heridos y que uno de los civiles demorados presentaba un corte en el cuero cabelludo que requirió seis puntos de sutura. En total, había 12 personas demoradas y, al momento de la conferencia, permanecían a disposición de la Fiscalía mientras se evaluaba su situación procesal.

En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad se confirmó que la Subsecretaría de Asuntos Internos comenzó a intervenir desde la misma noche de los hechos. “Anoche ya se puso en contacto con la Fiscalía, están haciendo todas las averiguaciones necesarias”, afirmó Villán, quien remarcó que el objetivo será determinar responsabilidades individuales y establecer si algún integrante de la fuerza actuó fuera de los protocolos.

El episodio volvió a poner bajo discusión los mecanismos de prevención y actuación policial frente a situaciones de violencia vinculadas con el fútbol y los festejos masivos. Desde la Policía remarcaron que el operativo había sido planificado para proteger las inmediaciones del estadio, pero reconocieron que hubo una situación que “se fue de las manos” y que deberá ser esclarecida. Ahora, la investigación judicial y administrativa buscará reconstruir paso a paso lo ocurrido y determinar si existieron excesos en el accionar de los efectivos.

Informe de Fernando Carrafiello.