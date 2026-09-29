San Lorenzo enfrenta un nuevo embargo por el reclamo de Damián Ayude, su exentrenador

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) - San Lorenzo de Almagro comunicó que ha recibido un nuevo embargo, resultado de un reclamo efectuado por Damián Ayude, quien se desempeñó como director técnico del club. El monto total de este embargo, que incluye capital e intereses, asciende a $539.614.932.

En un comunicado oficial, el club detalló: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución".

Asimismo, el comunicado especifica: "La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Además, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 en intereses".

Después de presentar las cifras relacionadas con el embargo, San Lorenzo ofreció un breve resumen de la trayectoria de Ayude en el club. "El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido".

Este reclamo por parte de Ayude no es el único inconveniente legal que enfrenta el club. Ignacio Piatti, exjugador de San Lorenzo, también ha presentado una demanda por más de cuatro millones de dólares y aún no ha llegado a un acuerdo con la institución.

Además, Piatti rechazó una oferta de San Lorenzo que incluía una suma considerable de dinero en efectivo, un porcentaje de futuras transferencias de futbolistas y una parte de los derechos de transmisión.

Respecto a la situación generada por Ayude, el club ha afirmado que proporcionará más información sobre el desarrollo de las negociaciones en los próximos días.