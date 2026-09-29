Tragedia en El Chaltén: una turista francesa de 29 años murió tras una avalancha en el Cerro Crestón

Una turista francesa de 29 años murió tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén. Su compañero, también de nacionalidad francesa, fue rescatado con algunas lesiones y se encontraba fuera de peligro.

Fuentes oficiales confirmaron a medios locales que ambos turistas se encontraban en el sector cuando, alrededor de las 12:30 de este martes, se produjo el desprendimiento de nieve en una zona de alta montaña.

Tras recibir la alerta, se puso en marcha un operativo de rescate con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud. Un primer grupo de búsqueda se dirigió hacia el sector afectado y posteriormente se sumaron otros rescatistas desde El Chaltén. Los rescatistas debieron trasladarse hasta el área de Lago del Desierto, ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén, y continuar luego a pie hacia el sector afectado por la avalancha, en un terreno de montaña con fuertes pendientes y condiciones complejas.

Después de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia lograron localizar a los dos turistas franceses que habían quedado atrapados por el desprendimiento. Durante las maniobras de rescate se confirmó que la mujer, de 29 años, había fallecido como consecuencia de la avalancha. Su compañero fue evacuado y trasladado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones oficiales, se encontraba fuera de peligro. El cuerpo de la víctima ya se encontraba en El Chaltén, donde quedaron concentradas las actuaciones correspondientes.

El hecho ocurrió en el Cerro Crestón, un sector de la cordillera cercano al Lago del Desierto y conocido en el ambiente andino por ser un punto frecuentado para la práctica de esquí de montaña, una disciplina exigente que combina travesía y ascensos en pendientes expuestas.