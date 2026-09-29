El argentino Grossi avanza en su candidatura para ser secretario general de la ONU

FOTO: Grossi, uno de los aspirantes a la secretaría general de la ONU.

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Este martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) llevó a cabo su cuarta votación indicativa para elegir al próximo secretario general de la ONU, donde figura el argentino Rafael Grossi.

Jerome Bonnafont, embajador de Francia ante la ONU, anunció: "Ha tenido lugar la cuarta ronda de votaciones indicativas". Francia, que preside el Consejo de Seguridad este mes, es responsable de comunicar los resultados a los candidatos a través de los representantes permanentes de los Estados miembros que los nominaron.

Además, Bonnafont agregó que "el presidente de la Asamblea General (de la ONU) también será informado de que la votación indicativa fue realizada" tras concluir la votación secreta.

Las votaciones indicativas del CSNU son informales y se realizan a puerta cerrada, con el objetivo de evaluar la viabilidad de los candidatos.

En la contienda para el próximo secretario general permanecen siete candidatos, tras la reciente retirada de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Los aspirantes incluyen a Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, representante de Guyana ante la ONU; Ivonne A-Baki, exministra ecuatoriana; María Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General de la ONU; Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; Olara Otunnu, de Uganda, y Macky Sall, expresidente de Senegal.

El actual secretario general, el portugués António Guterres, finalizará su mandato a fines de este año, y el nuevo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027.