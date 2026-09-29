El Gobierno confía en aprobar la revisión con el FMI, pero no descarta pedir un "waiver"

El Gobierno nacional expresó este martes su firme confianza en alcanzar la aprobación de la nueva auditoría con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque admitió la posibilidad de solicitar un waiver (perdón técnico) en caso de registrarse algún desvío menor en las metas acordadas.

Las declaraciones se dieron en el marco de la visita de la delegación del organismo que se encuentra en el país evaluando el programa en curso.

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó transmitir tranquilidad a los mercados y remarco el desempeño de las variables clave: "La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso".

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En materia presupuestaria y fiscal, el portavoz resaltó datos alentadores de la economía real que alejan la posibilidad de nuevos ajustes en el gasto público:

Recaudación al alza: Ravier confirmó que la recaudación impositiva en tributos clave como IVA y Ganancias "está mejorando", lo que permite deducir que no se requerirán podas adicionales para equilibrar las cuentas públicas.

Pagos a prestadores: Al ser consultado por las demoras en los giros a prestadores de PAMI y del área de Discapacidad, aseguró que las transferencias "se están realizando" y que el Ministerio de Economía monitorea el cumplimiento de todas las obligaciones.

Sendero inflacionario: Pese al contexto global adverso, enfatizó que "más allá de los altibajos, el proceso de baja de la inflación continuará".

Finalmente, el vocero contextualizó el escenario económico local al advertir que la Argentina enfrenta un frente externo complejo derivado del conflicto geopolítico en Medio Oriente y la suba de las tasas de interés internacionales, dos factores que generan volatilidad pero que no alteran el rumbo del programa oficial.