Leandro Paredes visitó el entrenamiento de la selección y charló con Scaloni

Leandro Paredes se presentó este martes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino y mantuvo una charla con el entrenador de la selección Lionel Scaloni.

El volante, vestido con la indumentaria del seleccionado, se sentó en el banco de suplentes y mantuvo una distendida conversación con el entrenador mientras observaba el entrenamiento. Ambos intercambiaron gestos y sonrisas en un clima de camaradería, en medio de la práctica del equipo.

Las imágenes captadas muestran a Paredes interactuando de cerca con Scaloni, quien se acercó hasta el banquillo para hablar con él. El mediocampista, uno de los habituales convocados en el ciclo del DT, llegó al complejo mientras el plantel realizaba los trabajos habituales.

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La presencia de Paredes en Ezeiza se da en el marco de la concentración de la selección argentina para los tres amistosos que jugará en esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Más temprano, Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al futuro del exmediocampista de la Roma en la selección mayor: "¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño".

"Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable", agregó el entrenador.