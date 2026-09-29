Leandro Paredes visitó el entrenamiento de la selección y charló con Scaloni
El mediocampista de Boca no forma parte de la convocatoria para los amistosos de esta fecha FIFA, pero se acercó al predio de la AFA a visitar a sus compañeros.
29/09/2026 | 16:44Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes, presente en el predio de la selección.
Leandro Paredes se presentó este martes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino y mantuvo una charla con el entrenador de la selección Lionel Scaloni.
El volante, vestido con la indumentaria del seleccionado, se sentó en el banco de suplentes y mantuvo una distendida conversación con el entrenador mientras observaba el entrenamiento. Ambos intercambiaron gestos y sonrisas en un clima de camaradería, en medio de la práctica del equipo.
Las imágenes captadas muestran a Paredes interactuando de cerca con Scaloni, quien se acercó hasta el banquillo para hablar con él. El mediocampista, uno de los habituales convocados en el ciclo del DT, llegó al complejo mientras el plantel realizaba los trabajos habituales.
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El entrenador del representativo nacional brinda una conferencia de prensa en la previa del primer amistoso de su equipo, ante Bolivia en Córdoba. "Recién empezamos a hablar", acotó.
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La presencia de Paredes en Ezeiza se da en el marco de la concentración de la selección argentina para los tres amistosos que jugará en esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Más temprano, Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al futuro del exmediocampista de la Roma en la selección mayor: "¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño".
"Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable", agregó el entrenador.
Lectura rápida
¿Quién se presentó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino?
Leandro Paredes se presentó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino.
¿Con quién mantuvo una charla?
Mantuvo una charla con el entrenador de la selección Lionel Scaloni.
¿Cuándo tuvo lugar el encuentro?
El encuentro tuvo lugar este martes.
¿Dónde se realizó la concentración de la selección?
La concentración de la selección se realizó en Ezeiza.
¿Por qué no podrá jugar Paredes en los próximos partidos?
No podrá jugar debido a una sanción que le fue impuesta.