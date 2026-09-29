Las peras: el toque de calidez ideal para la decoración de otoño

Las peras, aunque están en temporada, también se han vuelto tendencia en el mundo de la decoración. Esta fruta inesperada se ha posicionado como el elemento decorativo ideal para el otoño, adornando centros de mesa y rincones con su encanto natural. Según Michelle Squire, fundadora y diseñadora principal de Studio SQUIRE, "las peras están teniendo su momento este otoño". La diseñadora destaca que "aportan calidez sin esforzarse demasiado, lo cual es exactamente lo que debería lograr una buena decoración estacional".

El cálido tono y la silueta simple de las peras evocan el otoño sin ser demasiado evidentes, a diferencia de las típicas calabazas. Squire comenta que "el suave degradado entre el ocre y el blush se sitúa en la misma familia que la paleta de la temporada, por lo que las peras complementan todo, desde el óxido y el terracota hasta el verde profundo y el bronce". Además, su forma orgánica resulta inesperada junto a las calabazas que todos utilizan, lo que las hace lucir más consideradas y elegantes.

Diversos diseñadores, expertos en entretenimiento y floristas comparten formas sencillas y estilizadas de utilizar peras para añadir calidez estacional a mesas y otros espacios. Una de las recomendaciones es utilizarlas en decoraciones de mesa inspiradas en la cosecha. Courtney Klinger, diseñadora de interiores y fundadora de Studio Whitford, sugiere incorporar peras en cada lugar de la mesa para crear un ambiente acogedor. "Se pueden usar enteras o cortarlas en rodajas para un aspecto más único, lo que también facilita el picoteo", aconseja Klinger, quien prefiere las peras verdes como la Bartlett por su dulzura, aunque para fines decorativos opta por las Bosc, con sus tonos marrones rústicos que complementan maravillosamente los tonos cambiantes de la temporada.

Otra forma de incorporar peras en la decoración es crear un vignette sencillo en la cocina. Aunque exhibir fruta en la cocina no es una novedad, Diane Luna, fundadora de Diane Luna Interior Design, afirma que la forma en que se exhiben puede ser única. Esta temporada, Luna se siente atraída por la vajilla de plata patinada. "El tono verdoso de una pera recién madura combina maravillosamente con una bandeja de plata antigua, ¡tres chic!". Las peras, con su naturaleza sencilla y sin pretensiones, lucen encantadoras apiladas en una bandeja bonita o en un cuenco rústico, creando un vignette sin esfuerzo.

Las peras presentan un tono verde-marrón moteado que complementa naturalmente los ricos colores del otoño, y cada pera es única, lo que realza la autenticidad de la decoración de cosecha. Incorporar este fruto en la decoración no solo aporta un toque estético, sino que también invita a disfrutar de la temporada de una manera más cálida y acogedora.