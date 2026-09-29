Nahuel Banegas, nuevo refuerzo de Independiente, llega desde Tigre a préstamo

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) – Independiente ha llegado a un acuerdo verbal para incorporar al lateral izquierdo Nahuel Banegas, quien actualmente juega en Tigre. El futbolista se sumará al club de Avellaneda a préstamo por un periodo de 15 meses, con un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027 y una opción de repesca a favor del club prestador para enero.

Con esta incorporación, el equipo dirigido por Diego Dabove contará con un nuevo competidor en el costado izquierdo de la defensa, donde ya se encuentra Facundo Zabalá y el juvenil Jonathan De Irastorza, de 21 años. La llegada de Banegas se produce en un contexto de intensa actividad en el mercado de pases del fútbol argentino, que cerró oficialmente hace algunas semanas.

Nahuel Banegas, de 29 años, tiene contrato con Tigre hasta fines de 2028 y su préstamo a Independiente se concretará por un año y tres meses, con la opción de regresar a su club de origen en enero de 2026 si así se requiere.

El defensor inició su carrera en las divisiones inferiores de Puerto Nuevo, un club del ascenso argentino, y posteriormente se trasladó a Villa Dálmine, que lo transfirió a Central Córdoba de Santiago del Estero a mediados de 2021. En 2023, Banegas llegó a San Martín de Tucumán en un préstamo que incluyó una opción de compra, la cual fue activada, permitiendo su posterior transferencia a Tigre, donde se convirtió en un jugador clave del equipo, participando en un total de 51 partidos, anotando un gol y sumando dos asistencias.

Agencia NA